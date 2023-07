Anzeige

Orlando ist 2024 Gastgeber der Pro Bowl Games. Das gab die NFL am Dienstag bekannt. An dem in diesem Jahr eingeführten Format hält die Liga fest.

Die Pro Bowl Games werden 2024 in Orlando stattfinden. Das bestätigte die NFL am Dienstag. Die Metropole in Florida war bereits in den Jahren 2017 bis 2020 vier Mal in Folge Gastgeber des Pro Bowl, der seit der vergangenen Saison in einem neuen Format gespielt wird.

Im Februar wurde das Event in Las Vegas ausgetragen, allerdings ist die Glücksspielmetropole bereits Gastgeber des Super Bowl, der am 11. Februar 2024 stattfindet. Die Pro Bowl Games steigen eine Woche zuvor über mehrere Tage, mit dem großen Finale am 4. Februar.

Im vergangenen Jahr erlebte der Pro Bowl eine Revolution, denn er wurde als mehrtägiges Event ausgetragen, bei dem sich die Spieler von NFC und AFC in diversen Wettbewerben und Spielen herausforderten.

So wurde zum Beispiel Flag Football, eine Variante des American Football mit sehr ähnlichen Regeln, jedoch ohne beziehungsweise mit sehr wenig Körperkontakt, gespielt.