Baltimore Ravens: Stars sauer über Außenseiter-Rolle gegen San Francisco 49ers

Die Baltimore Ravens gelten gegen die San Francisco 49ers als Außenseiter. Eine Rolle, die einigen Spielern so gar nicht passt.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag steht in der NFL das absolute Topspiel auf dem Plan: Die San Francisco 49ers empfangen die Baltimore Ravens. Das beste Team der AFC gastiert also beim besten Team der NFC.

Dass die Ravens beim Duell der Conference-Leader bei den Buchmachern als Außenseiter gelten, passt vielen Spielern so gar nicht. So äußerten sich in den vergangenen Tagen gleich mehrere Baltimore-Profis. Der Tenor: Der Underdog-Status dient als perfekte Motivation.

So ist unter anderem Ravens-Safety Kyle Hamilton der Meinung, dass sich die Wettanbieter bei den Quoten für die Partie - Baltimore ist um 4,5 Punkte als Underdog gelistet - geirrt haben: "Wir fühlen uns dadurch ein wenig respektlos behandelt", erklärte er bei "ESPN".

"Ich habe das Gefühl, dass wir das beste Team der Liga sind, und wir haben die Gelegenheit, das vor den Augen des Landes zu zeigen."