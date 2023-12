Anzeige

Den Los Angeles Rams gelingt im Kampf um die NFL-Playoffs ein wichtiger Sieg gegen die New Orleans Saints.

Von Franziska Wendler

Wichtiger Sieg für die Los Angeles Rams! Zum Auftakt des 16. NFL-Spieltags hat die Franchise um Head Coach Sean McVay die New Orleans Saints im Thursday Night Game mit 30:22 geschlagen und im Kampf um einen Playoff-Spot in der NFC einen wichtigen Sieg errungen.

Die Rams stehen nun bei einer Bilanz von 8:7 und sind im Playoff Picture auf den sechsen Rang vorgerückt. Die Saints dagegen mussten einen Rückschlag hinnehmen und haben bei acht Siegen nun auch sieben Niederlagen auf dem Konto.

Die Gastgeber aus L.A. sicherten sich damit den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen. Im Saisonendspurt kommt das Team mehr und mehr in Fahrt. Quarterback Mathew Stafford brachte 24 seiner 34 Passversuche für 328 Yards und zwei Touchdowns an, eine Interception musste er nicht hinnehmen.

Stafford schrieb in diesem Zuge sogar Franchise-Geschichte. So ist er der erste Rams-Quarterback, der in vier aufeinanderfolgenden Spielen zwei oder mehr Touchdowns erzielte, dabei aber keine Interception hinnehmen musste.