Arizona Cardinals: Schwächen

Den Cardinals fehlt es an Unterschiedsspielern, aber auch an einigen Stellen an soliden bis guten Startern. Außerdem droht Quarterback Kyler Murray zumindest Teile der Saison zu verpassen. Für die Cardinals sollte es in erster Linie darum gehen, die jungen Spieler und Rookies zu entwickeln. © Icon Sportswire