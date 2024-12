In der Folge konnte CMC zwar aus eigener Kraft das Spielfeld verlassen und sich auf den Weg zum Medical Tent an der Seitenlinie machen, in das Spiel zurückkehren konnte er aber nicht mehr.

McCaffrey sechs Wochen raus

Inzwischen steht fest, dass sich der Offensive Player of the Year aus der Vorsaison eine Verletzung am hinteren Kreuzband seines rechten Knies zugezogen hat. Head Coach Kyle Shanahan vermeldete am Montag, dass McCaffrey auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wird, eine OP sei aber nicht erforderlich.

Allerdings wird es nicht bei den obligatorischen vier Wochen Pause bleiben, die die IR-Liste vorschreibt. Die erwartete Heilungsdauer liegt demnach bei sechs Wochen, damit ist die Regular Season für den Topstar beendet. Eine Rückkehr in den Playoffs wäre aber möglich, sofern sich die Niners qualifizieren.

Es ist der nächste Rückschlag für McCaffrey in einer Saison zum Vergessen. Der Running Back hatte bereits die ersten achten Partien der Saison aufgrund von Achillessehnenproblemen verpasst.

Neben McCaffrey verlor San Francisco auch dessen etatmäßigen Ersatzmann Jordan Mason, der sich gegen die Bills am Knöchel verletzte und ebenfalls auf die IR-Liste gesetzt wurde. In den kommenden Wochen dürfte damit Rookie Isaac Guerendo der Starter im Backfield sein.