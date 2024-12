NFL: Buffalo Bills schlagen San Francisco 49ers und erreichen Playoffs - Josh Allen mit Kunststück

Die Buffalo Bills feiern in einem verschneiten Heimspiel einen wichtigen Erfolg gegen die San Francisco 49ers. Vor allem Josh Allen erwischt einen Sahnetag.

Durchschlagender Erfolg für die Buffalo Bills in der NFL! Im Sunday Night Game des 13. Spieltags hat das Team um Quarterback Josh Allen dank eines Heimsieges gegen die San Francisco 49ers frühzeitig den Titel in der AFC East gesichert und damit die Playoffs erreicht.

Gegen die Niners stand im verschneiten Highmark Stadium am Ende ein deutlicher 35:10-Erfolg auf der Anzeigentafel. Es war der fünfte Division-Titel in Folge für die Franchise.

Bemerkenswert dabei war vor allem eine Statistik rund um Spielmacher Allen. Dieser konnte für sich selbst einen Passing, einen Rushing, und einen Receiving Touchdown verbuchen und ist damit erst der siebte Spieler in der Super-Bowl-Ära, dem dies gelungen ist. Zuletzt glückte Christian McCaffrey 2022 dieses Kunststück.

Im zweiten Viertel hatte Allen zunächst einen Sieben-Yard-Touchdown-Pass auf Mack Hollins angebracht. Mitte des dritten Abschnitts warf der Signal Caller dann einen Pass auf Amari Cooper. Dieser wiederum beförderte den Ball via Lateral, also via Querpass zurück zu Allen, der in der Folge zur linken Ecke der Endzone sprintete und in Richtung der Pylone sprang, um zu punkten. Im letzten Viertel lief der Quarterback zudem für acht Yards in die Endzone.