Während des Draft könnten die San Francisco 49ers einen ihrer Star-Receiver abgeben. Angeblich soll ein Abschied von Deebo Samuel realistischer sein, obwohl Brandon Aiyuk nach wie vor keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. General Manager John Lynch und Head Coach Kyle Shanahan geben sich gelassen und offen. Von Marcus Giebel Was Tag 2 des NFL Draft 2024 bringt, ist schon im Vorfeld klar: In den Runden zwei und drei werden inklusive der ersten Compensatory Picks 67 weitere Talente ausgewählt. Womöglich gibt es aber on top noch den Trade eines Star-Receivers. Wie Michael Silver vom "San Francisco Chronicle" berichtet, sind die San Francisco 49ers offen dafür, an diesem Freitag Brandon Aiyuk oder Deebo Samuel abzugeben. General Manager John Lynch und Head Coach Kyle Shanahan hätten die Tür dafür nicht geschlossen, solange der gelieferte Gegenwert einen Zweitrunden-Pick beinhalten würde. In der ersten Runde waren die Kalifornier lange nur Zuschauer. An Position 31 durften sie dann erstmals picken und entschieden sich für Ricky Pearsall. Einen Wide Receiver. Die Wahl des 2019er-Teamkollegen von Aiyuk bei den Arizona State Sun Devils war ebenso überraschend wie wohl auch als Botschaft an alle Interessenten zu verstehen, die auf der Suche nach Verstärkung für ihr Receiving Corps sind. Nach dem Motto: Jetzt aber her mit euren Angeboten, deckt die Karten auf. Im Vorfeld des Draft soll es bereits Gespräche mit anderen Teams über Aiyuk und Samuel gegeben haben, wie Silver berichtet. Laut Dianna Russini von "The Athletic" war auch eine Franchise darunter, die einen Top-10-Pick besaß. Ihr Kollege Matt Barrows twitterte, das Ziel der 49ers für Aiyuk sei ein mittlerer First Round Pick gewesen. Eines der vielen Teams, die Kontakt aufgenommen hätten, seien die Jacksonville Jaguars, die ihre 17. Pick letztlich an die Minnesota Vikings loswurden. Die "Pittsburgh Post-Gazette" schrieb zuvor, dass die Pittsburgh Steelers ihren 20. Pick als Verhandlungsbasis in den Ring werfen wollten.

San Francisco 49ers: Werden Samuel oder Aiyuk getradet? Nun müssten die "Niners" eine Etage tiefer zugreifen. Silver berichtet weiter, andere Teams würden davon ausgehen, dass es aktuell wahrscheinlicher sei, Samuel zu bekommen als Aiyuk. Obwohl der 28-Jährige nach seiner Verlängerung 2022 noch zwei Jahre unter Vertrag steht, während bei Aiyuk in diesem Jahr die Fifth Year Option greift und eine angestrebte Verlängerung darüber hinaus noch auf sich warten lässt.

Unter 25 Millionen US-Dollar Jahresgehalt bekommen die 49ers wohl keine Unterschrift des 26-Jährigen, vermuten Insider. Womöglich erhofft sich der gebürtige Kalifornier nach den Deals von Amon-Ra St. Brown bei den Detroit Lions und AJ Brown bei den Philadelphia Eagles, die jeweils jährlich mehr als 30 Millionen US-Dollar einstreichen werden, noch ein paar Millionen mehr. Lynch sagte dazu nach dem ersten Draft-Tag: "Wir werden weiter positive Gespräche mit BA führen und uns bemühen, zu einer Einigung zu kommen. Es ist uns wichtig, so zu weiterzumachen." Silver würde in einem Abschied von Samuel nicht nur wegen Aiyuks offener Zukunft ein Vabanquespiel sehen. Denn der Pro Bowler der Saison 2021 zähle bereits zur Identität der Franchise, nach fünf Jahren im Klub.

Lynch und Shanahan lassen Trade-Gerüchte um Samuel und Aiyuk köcheln Ein herber Verlust wäre ein Trade von Aiyuk oder Samuel auf jeden Fall. Und zugleich ein Vertrauensbeweis an Pearsall, der gleich in seinen ersten Stunden in der NFL unfreiwillig die Gerüchteküche überkochen lässt. Lynch blieb auf der Pressekonferenz beim Thema Trade vage: "Brandon ist Teil des Teams. Deebo ist Teil des Teams. Ein wichtiger Teil des Teams. Wir fühlen uns mit dieser Gruppe wohl und denken, dass wir uns jetzt noch verbessert haben." Und auf Nachfrage, ob sich ein Abschied erledigt habe: "Man schließt niemals eine Tür für einen Trade. Wir werden uns weiter alles anhören, wie wir es schon getan haben." Shanahan fügte an, er habe einen Aiyuk-Trade für unwahrscheinlich gehalten: "Aber das bedeutet nicht, dass es nicht passieren kann." Aussagen also, die verdeutlichen, dass sich weder GM noch Head Coach gegen einen Trade wehren würden.

NFL Draft: Eskalation, Empörung und der "neue Tyreek"

Aiyuk zu den Patriots: Insider hält ihn für "das wahrscheinlichste Ziel" "NBC"-Reporter Tom E. Curran bringt die New England Patriots ins Spiel, sollte am Ende Aiyuk die Koffer packen müssen. Nachdem das vor einem Neuanfang stehende Team aus Foxborough bei Calvin Ridley, der sich den Tennessee Titans anschloss, den Kürzeren zog und sich offenbar bei den Eagles wegen Brown einen Korb holte, könnte nun der 49ers-Star der X-Faktor für den neuen Quarterback Drake Maye werden. Aiyuk sei "das wahrscheinlichste Ziel", schreibt der Patriots-Insider. Allerdings erwähnt er auch, dass dessen persönlicher Coach TJ Houshmandzadeh bei "Willard and Dibs" auf dem Radiosender "95.7 The Game" bereits klarstellte: "Ich habe mit BA gesprochen. Er möchte San Francisco nicht verlassen. Er möchte nur bezahlt werden. So einfach ist das. Er möchte, dass seine Arbeit anerkannt wird." Auf die Nachfrage, was Aiyuk wert sei, wenn Ridley 23 Millionen US-Dollar pro Jahr kassiere, antwortete Houshmandzadeh: 27 Millionen US-Dollar. Das sei "der Preis, wenn man in der NFL Geschäfte machen will". Ob es auch die Grundlage für die aktuellen Verhandlungen ist, wissen nur das Aiyuk-Lager und die 49ers. Vielleicht hat sich das alles aber auch in wenigen Stunden erledigt und der Receiver schickt sein Team bei seinem neuen Arbeitgeber an den Tisch. Für Spannung ist jedenfalls auch abseits der Picks an Tag zwei gesorgt. Dank der 49ers. Die laut Silver an Tag eins nicht nur Pearsall gewählt haben. Sondern vor allem "Drama".

