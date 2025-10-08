- Anzeige -
NFL Playoff Picture: Steelers und Rodgers gegen Monster-Defense, Kracher-Spiel für Eagles - das ist die Postseason 2026

  • Aktualisiert: 05.01.2026
  • 06:08 Uhr
  • ran.de

Die reguläre NFL-Saison ist beendet, der letzte Spieltag absolviert. Damit stehen die endgültigen Playoff-Partien fest. ran zeigt, wie das Playoff Picture aussieht.

Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL ist entschieden. Am letzten Spieltag der Regular Season war pro Conference jeweils nur noch ein Playoff-Platz zu vergeben.

Die Pittsburgh Steelers sicherten sich durch den 26:24-Sieg gegen die Baltimore Ravens den Titel in der AFC North und damit das letzte Ticket für die Postseason, bereits zuvor machten die Atlanta Falcons durch ihren Sieg gegen die New Orleans Saints den NFC-South-Titel für die Carolina Panthers sicher.

In der AFC sicherten sich die Denver Broncos den Top Seed und haben in der ersten Playoff-Runde eine Bye Week, in der NFC haben die Seattle Seahawks nach ihrem Sieg bei den San Francisco 49ers eine Woche frei.

Nun der Blick aufs große Ganze. Wer trifft in der Postseason auf wen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 18.

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-7-1) at #2 Chicago Bears (11-6)

Die Chicago Bears hatten durch die Niederlage der Green Bay Packers in Week 17 gegen die Baltimore Ravens den Spitzenplatz in der NFC North bereits sicher, der Traum vom Nummer-1-Seed platzte jedoch durch die eigene Niederlage bei den San Francisco 49ers.

Weil die Eagles am letzten Spieltag ebenfalls patzten, behalten die Bears den zweiten Platz in der NFC – unabhängig von der eigenen Niederlage gegen die Detroit Lions.

Die Packers können derweil froh sein, das Playoff-Ticket schon frühzeitig eingetütet zu haben. Die vielen Verletzungen haben Green Bay schwer getroffen, aktuell scheint das Team nicht konkurrenzfähig zu sein.

NFC Wild Card Round: #6 San Francisco 49ers (12-5) at #3 Philadelphia Eagles (11-6)

Top-Duell in Philadelphia! Die Philadelphia Eagles empfangen in der ersten Runde die San Francisco 49ers. Brock Purdy und Co. feuerten zuletzt in der Offensive aus allen Rohren, während die Eagles am letzten Spieltag einige Starter schonen konnten.

Die Fans können sich auf ein absolutes Spitzenspiel freuen, das Spannung pur verspricht.

NFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #4 Carolina Panthers (8-9)

Die Rams erledigten gegen die Arizona Cardinals ihre Pflichtaufgabe und werden mit dem vermeintlich leichtesten Playoff-Gegner belohnt, obwohl sie nur den 5. Platz in der NFC belegen.

Die Panthers verloren zwar im so wichtigen Duell gegen die Tampa Bay Buccaneers knapp mit 14:16, holten sich aber dank der Atlanta Falcons dennoch zum ersten Mal seit 2015 den Divisionstitel in der NFC South.

Die Bucs hätten nur dann die Playoffs erreicht, wenn die Saints mindestens ein Remis gegen die Falcons geholt hätten.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Seattle Seahawks (14-3)

Es ist vollbracht. Die Seattle Seahawks haben sich den Nummer-1-Seed in der NFC geschnappt. Im entscheidenden Spiel gegen die San Francisco 49ers gelang ein 13:3-Erfolg. Das Team um Quarterback Sam Darnold hat damit in der Wild Card Round ein Freilos und muss erst in der Divisional Round in die Playoffs einsteigen.

NFL-Saison 2025: Diese Teams haben die Playoffs verpasst

1 / 19
<em><strong>NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs</strong><br>Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach Ende der Regular Season stehen die Teams fest, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können.&nbsp;<strong>ran</strong> gibt einen Überblick über die ausgeschiedenen Teams.</em>
© Imagn Images

NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach Ende der Regular Season stehen die Teams fest, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die ausgeschiedenen Teams.

<strong>Baltimore Ravens (8-9)</strong><br>Es war das große Endspiel um den letzten Playoff-Platz, doch die Baltimore Ravens zogen den Kürzeren. Im letzten Spiel der Regular Season verloren die Ravens bei den Pittsburgh Steelers mit 24:26 und müssen die Postseason vor dem Fernseher verfolgen.
© 2026 Getty Images

Baltimore Ravens (8-9)
Es war das große Endspiel um den letzten Playoff-Platz, doch die Baltimore Ravens zogen den Kürzeren. Im letzten Spiel der Regular Season verloren die Ravens bei den Pittsburgh Steelers mit 24:26 und müssen die Postseason vor dem Fernseher verfolgen.

<strong>Tampa Bay Buccaneers (8-9</strong>)<br>In einem dramatischen Finale in der NFC South waren die Bucs um Quarterback Baker Mayfield nur noch Zuschauer und haben vergeblich den New Orleans Saints den Daumen gedrückt. Nur wenn die Saints gegen die&nbsp; Atlanta Falcons nicht verloren hätten, wären die Buccaneers dank ihres Sieges gegen die Panthers am Vortag noch in die Playoffs eingezogen. Die Falcons aber gewannen mit 19:17 und brachten die Panthers in die Playoffs. Die Bucs schauen zu.
© 2026 Getty Images

Tampa Bay Buccaneers (8-9)
In einem dramatischen Finale in der NFC South waren die Bucs um Quarterback Baker Mayfield nur noch Zuschauer und haben vergeblich den New Orleans Saints den Daumen gedrückt. Nur wenn die Saints gegen die  Atlanta Falcons nicht verloren hätten, wären die Buccaneers dank ihres Sieges gegen die Panthers am Vortag noch in die Playoffs eingezogen. Die Falcons aber gewannen mit 19:17 und brachten die Panthers in die Playoffs. Die Bucs schauen zu.

<strong>Indianapolis Colts (8-9)</strong><br>Da konnte auch Quarterback-Opa Philip Rivers nicht mehr helfen: Die Indianapolis Colts sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, noch vor dem eigenen Spiel in Week 17 war ein Wild-Card-Platz unerreichbar geworden. Was dabei fast ein bisschen untergeht, weil es gefühlt eine Ewigkeit her ist: Die Colts sind mit 7-1 bzw. 8-2 in diese Saison gestartet.
© Icon Sportswire

Indianapolis Colts (8-9)
Da konnte auch Quarterback-Opa Philip Rivers nicht mehr helfen: Die Indianapolis Colts sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, noch vor dem eigenen Spiel in Week 17 war ein Wild-Card-Platz unerreichbar geworden. Was dabei fast ein bisschen untergeht, weil es gefühlt eine Ewigkeit her ist: Die Colts sind mit 7-1 bzw. 8-2 in diese Saison gestartet.

<strong>Detroit Lions (8-8)</strong><br>Sechs Turnover waren einfach zu viel. Die Lions haben durch die Niederlage gegen die Vikings in Week 17 keine Chance mehr, die Packers abzufangen und sich doch noch für die Playoffs zu qualifizieren.
© ZUMA Press Wire

Detroit Lions (8-8)
Sechs Turnover waren einfach zu viel. Die Lions haben durch die Niederlage gegen die Vikings in Week 17 keine Chance mehr, die Packers abzufangen und sich doch noch für die Playoffs zu qualifizieren.

<strong>Minnesota Vikings (9-8)</strong><br>Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre. Da half auch der 34:26-Sieg am Ende nicht mehr.
© Imagn Images

Minnesota Vikings (9-8)
Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre. Da half auch der 34:26-Sieg am Ende nicht mehr.

<strong>Dallas Cowboys (7-9-1)</strong><br>Durch den Sieg des Divisionsrivalen aus Philadelphia gegen die Washington Commanders haben die Eagles ihren ersten Platz in der NFC East vorzeitig klargemacht und die ohnehin nur noch minimalen Playoff-Chancen der Dallas Cowboys endgültig zunichtegemacht. Damit muss sich das Team um Dak Prescott George Pickens und CeeDee Lamb auch in dieser Saison damit begnügen, die Postseason von der Couch aus zu verfolgen.
© Icon Sportswire

Dallas Cowboys (7-9-1)
Durch den Sieg des Divisionsrivalen aus Philadelphia gegen die Washington Commanders haben die Eagles ihren ersten Platz in der NFC East vorzeitig klargemacht und die ohnehin nur noch minimalen Playoff-Chancen der Dallas Cowboys endgültig zunichtegemacht. Damit muss sich das Team um Dak Prescott George Pickens und CeeDee Lamb auch in dieser Saison damit begnügen, die Postseason von der Couch aus zu verfolgen.

<strong>Miami Dolphins (7-9)</strong><br>Trotz zwischenzeitlich vier Siegen in Folge bedeutete die 15:28-Pleite im Monday Night Game des 15. Spieltags gegen die Pittsburgh Steelers das Ende aller Playoff-Träume für Miami. Sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen waren am Ende einfach zu viel.
© IMAGO/Imagn Images

Miami Dolphins (7-9)
Trotz zwischenzeitlich vier Siegen in Folge bedeutete die 15:28-Pleite im Monday Night Game des 15. Spieltags gegen die Pittsburgh Steelers das Ende aller Playoff-Träume für Miami. Sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen waren am Ende einfach zu viel.

<strong>Kansas City Chiefs (6-10)</strong><br>Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird.
© 2025 Getty Images

Kansas City Chiefs (6-10)
Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird.

<strong>Atlanta Falcons (8-9)</strong><br>Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.
© IMAGO/Imagn Images

Atlanta Falcons (8-9)
Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.

<strong>Cincinnati Bengals (6-11)</strong><br>Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens stand aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts.
© Imagn Images

Cincinnati Bengals (6-11)
Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens stand aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts.

<strong>New Orleans Saints (6-11)</strong><br>Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins war es rechnerisch nicht mehr möglich.
© 2025 Getty Images

New Orleans Saints (6-11)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins war es rechnerisch nicht mehr möglich.

<strong>Washington Commanders (4-12)<br></strong>Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus 13 Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.
© IMAGO/Imagn Images

Washington Commanders (4-12)
Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus 13 Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.

<strong>Cleveland Browns (5-12)</strong><br>Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.
© IMAGO/Imagn Images

Cleveland Browns (5-12)
Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.

<strong>Arizona Cardinals (3-13)</strong><br>Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.
© 2025 Getty Images

Arizona Cardinals (3-13)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.

<strong>New York Jets (3-13)</strong><br>Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.
© IMAGO/Imagn Images

New York Jets (3-13)
Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.

<strong>Tennessee Titans (3-14)</strong><br>Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee war nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.
© 2025 Getty Images

Tennessee Titans (3-14)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee war nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.

<strong>Las Vegas Raiders (2-14)</strong><br>Für die Truppe um Maxx Crosby war nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers war gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams hatten da schon mindestens acht Siege auf dem Konto.
© 2025 Getty Images

Las Vegas Raiders (2-14)
Für die Truppe um Maxx Crosby war nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers war gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams hatten da schon mindestens acht Siege auf dem Konto.

<strong>New York Giants (4-13)</strong><br>Für das Team aus dem Big Apple ist seit dem 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions war eine zu viel.
© 2025 Getty Images

New York Giants (4-13)
Für das Team aus dem Big Apple ist seit dem 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions war eine zu viel.

AFC Wild Card Round: #7 Los Angeles Chargers (11-6) at #2 New England Patriots (14-3)

Die New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 die AFC East, nach dem eigenen 42:10-Sieg gegen die New York Jets in Week 17 machte die 12:13-Niederlage der Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles den Deckel drauf.

Weil die Broncos am letzten Spieltag ebenfalls gewannen, reichte es für die Patriots zwar trotz des abschließenden 38:10 über die Miami Dolphins nicht zum Nummer-1-Seed, die Pats dürfen sich aber über ein Heimspiel in der ersten Runde gegen die Chargers freuen.

Los Angeles schonte am letzten Spieltag einen Großteil der Starter und dürfte mit viel Rückenwind zum spannenden Duell nach Foxborough fahren.

NFL, 17. Spieltag: Drake Maye historisch – Gewinner & Verlierer

AFC Wild Card Round: #6 Buffalo Bills (12-5) at #3 Jacksonville Jaguars (13-4)

Playoff-Erfahrung gegen das heißeste Team der AFC. NFL-Fans dürfen sich in der ersten Runde auf ein absolutes Top-Duell freuen, wenn die Buffalo Bills nach Florida zu den Jacksonville Jaguars reisen.

Trevor Lawrence und Co. gewannen zuletzt acht Spiele in Folge, während mit Josh Allen in den Playoffs immer zu rechnen ist - vor allem in Playoffs ohne Patrick Mahomes.

AFC Wild Card Round: #5 Houston Texans (12-5) at #4 Pittsburgh Steelers (10-7)

Apropos nicht zu stoppen: Die Houston Texans haben die Regular Season gar mit neun Siegen in Folge abgeschlossen, gekrönt vom 38:30 gegen die Indianapolis Colts. Da die Jaguars aber auch gewonnen haben, verpassen die Texans den Divisionstitel.

In der Wild Card Round geht es für die Texans zu den Steelers nach Pittsburgh, für Aaron Rodgers gibt es also noch einmal ein Playoff-Spiel in seiner großartigen Karriere. Allerdings erwartet ihn das Kräftemessen mit einer der besten Defenses der Liga.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (14-3)

Die Broncos sichern sich mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Los Angeles Chargers (ohne Starter) den Nummer-1-Seed in der AFC und brauchen in der Theorie lediglich zwei Heimsiege, um in den Super Bowl zu kommen.

NFL-Playoffs – die abschließenden Tabellen

AFC East
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1New England PatriotsNew England PatriotsPatriotsNE1714306:38:05:19:3490:320170.824
2Buffalo BillsBuffalo BillsBillsBUF1712507:25:34:29:3481:365116.706
3Miami DolphinsMiami DolphinsDolphinsMIA1771005:42:63:33:9347:424-77.412
4New York JetsNew York JetsJetsNYJ1731402:71:70:62:10300:503-203.176
AFC North
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Pittsburgh SteelersPittsburgh SteelersSteelersPIT1710706:34:44:28:4397:38710.588
2Baltimore RavensBaltimore RavensRavensBAL178903:65:33:35:7424:39826.471
3Cincinnati BengalsCincinnati BengalsBengalsCIN1761103:63:53:35:7414:492-78.353
4Cleveland BrownsCleveland BrownsBrownsCLE1751203:62:62:44:8279:379-100.294
AFC South
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Jacksonville JaguarsJacksonville JaguarsJaguarsJAX1713407:26:25:110:2474:336138.765
2Houston TexansHouston TexansTexansHOU1712507:25:35:110:2404:295109.706
3Indianapolis ColtsIndianapolis ColtsColtsIND178906:32:62:46:6466:41254.471
4Tennessee TitansTennessee TitansTitansTEN1731401:82:60:62:10284:478-194.176
AFC West
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Denver BroncosDenver BroncosBroncosDEN1714308:16:25:19:3401:31190.824
2Los Angeles ChargersLos Angeles ChargersChargersLAC1711606:35:35:18:4368:34028.647
3Kansas City ChiefsKansas City ChiefsChiefsKC1761105:41:71:53:9362:32834.353
4Las Vegas RaidersLas Vegas RaidersRaidersLV1731402:71:71:53:9241:432-191.176
NFC East
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Philadelphia EaglesPhiladelphia EaglesEaglesPHI1711605:36:33:38:4379:32554.647
2Dallas CowboysDallas CowboysCowboysDAL177914:33:64:24:7471:511-40.441
3Washington CommandersWashington CommandersCommandersWAS1751202:63:63:33:9356:451-95.294
4New York GiantsNew York GiantsGiantsNYG1741303:51:82:42:10381:439-58.235
NFC North
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Chicago BearsChicago BearsBearsCHI1711606:25:42:47:5441:41526.647
2Green Bay PackersGreen Bay PackersPackersGB179715:34:44:27:4391:36031.559
3Minnesota VikingsMinnesota VikingsVikingsMIN179804:45:44:27:5344:33311.529
4Detroit LionsDetroit LionsLionsDET179805:34:52:46:6481:41368.529
NFC South
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Tampa Bay BuccaneersTampa Bay BuccaneersBuccaneersTB178904:44:53:36:6380:411-31.471
2Carolina PanthersCarolina PanthersPanthersCAR178905:33:63:36:6311:380-69.471
3Atlanta FalconsAtlanta FalconsFalconsATL178904:44:53:37:5353:401-48.471
4New Orleans SaintsNew Orleans SaintsSaintsNO1761103:53:63:34:8306:383-77.353
NFC West
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Seattle SeahawksSeattle SeahawksSeahawksSEA1714306:28:14:29:3483:292191.824
2Los Angeles RamsLos Angeles RamsRamsLAR1712507:15:44:27:5518:346172.706
3San Francisco 49ersSan Francisco 49ers49ersSF1712505:37:24:29:3437:37166.706
4Arizona CardinalsArizona CardinalsCardinalsARI1731401:72:70:63:9355:488-133.176
American Football Conference
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Denver BroncosDenver BroncosBroncosDEN1714308:16:25:19:3401:31190.824
2New England PatriotsNew England PatriotsPatriotsNE1714306:38:05:19:3490:320170.824
3Jacksonville JaguarsJacksonville JaguarsJaguarsJAX1713407:26:25:110:2474:336138.765
4Houston TexansHouston TexansTexansHOU1712507:25:35:110:2404:295109.706
5Buffalo BillsBuffalo BillsBillsBUF1712507:25:34:29:3481:365116.706
6Los Angeles ChargersLos Angeles ChargersChargersLAC1711606:35:35:18:4368:34028.647
7Pittsburgh SteelersPittsburgh SteelersSteelersPIT1710706:34:44:28:4397:38710.588
8Indianapolis ColtsIndianapolis ColtsColtsIND178906:32:62:46:6466:41254.471
9Baltimore RavensBaltimore RavensRavensBAL178903:65:33:35:7424:39826.471
10Miami DolphinsMiami DolphinsDolphinsMIA1771005:42:63:33:9347:424-77.412
11Cincinnati BengalsCincinnati BengalsBengalsCIN1761103:63:53:35:7414:492-78.353
12Kansas City ChiefsKansas City ChiefsChiefsKC1761105:41:71:53:9362:32834.353
13Cleveland BrownsCleveland BrownsBrownsCLE1751203:62:62:44:8279:379-100.294
14Las Vegas RaidersLas Vegas RaidersRaidersLV1731402:71:71:53:9241:432-191.176
15New York JetsNew York JetsJetsNYJ1731402:71:70:62:10300:503-203.176
16Tennessee TitansTennessee TitansTitansTEN1731401:82:60:62:10284:478-194.176
National Football Conference
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Seattle SeahawksSeattle SeahawksSeahawksSEA1714306:28:14:29:3483:292191.824
2Los Angeles RamsLos Angeles RamsRamsLAR1712507:15:44:27:5518:346172.706
3San Francisco 49ersSan Francisco 49ers49ersSF1712505:37:24:29:3437:37166.706
4Chicago BearsChicago BearsBearsCHI1711606:25:42:47:5441:41526.647
5Philadelphia EaglesPhiladelphia EaglesEaglesPHI1711605:36:33:38:4379:32554.647
6Green Bay PackersGreen Bay PackersPackersGB179715:34:44:27:4391:36031.559
7Minnesota VikingsMinnesota VikingsVikingsMIN179804:45:44:27:5344:33311.529
8Detroit LionsDetroit LionsLionsDET179805:34:52:46:6481:41368.529
9Tampa Bay BuccaneersTampa Bay BuccaneersBuccaneersTB178904:44:53:36:6380:411-31.471
10Carolina PanthersCarolina PanthersPanthersCAR178905:33:63:36:6311:380-69.471
11Atlanta FalconsAtlanta FalconsFalconsATL178904:44:53:37:5353:401-48.471
12Dallas CowboysDallas CowboysCowboysDAL177914:33:64:24:7471:511-40.441
13New Orleans SaintsNew Orleans SaintsSaintsNO1761103:53:63:34:8306:383-77.353
14Washington CommandersWashington CommandersCommandersWAS1751202:63:63:33:9356:451-95.294
15New York GiantsNew York GiantsGiantsNYG1741303:51:82:42:10381:439-58.235
16Arizona CardinalsArizona CardinalsCardinalsARI1731401:72:70:63:9355:488-133.176
AFC
#MannschaftTeamSp.SNU%
1Denver BroncosDenver BroncosBroncos171430.824
2New England PatriotsNew England PatriotsPatriots171430.824
3Jacksonville JaguarsJacksonville JaguarsJaguars171340.765
4Pittsburgh SteelersPittsburgh SteelersSteelers171070.588
5Houston TexansHouston TexansTexans171250.706
6Buffalo BillsBuffalo BillsBills171250.706
7Los Angeles ChargersLos Angeles ChargersChargers171160.647
8Indianapolis ColtsIndianapolis ColtsColts17890.471
9Baltimore RavensBaltimore RavensRavens17890.471
10Miami DolphinsMiami DolphinsDolphins177100.412
11Cincinnati BengalsCincinnati BengalsBengals176110.353
12Kansas City ChiefsKansas City ChiefsChiefs176110.353
13Cleveland BrownsCleveland BrownsBrowns175120.294
14Las Vegas RaidersLas Vegas RaidersRaiders173140.176
15New York JetsNew York JetsJets173140.176
16Tennessee TitansTennessee TitansTitans173140.176
NFC
#MannschaftTeamSp.SNU%
1Seattle SeahawksSeattle SeahawksSeahawks171430.824
2Chicago BearsChicago BearsBears171160.647
3Philadelphia EaglesPhiladelphia EaglesEagles171160.647
4Carolina PanthersCarolina PanthersPanthers17890.471
5Los Angeles RamsLos Angeles RamsRams171250.706
6San Francisco 49ersSan Francisco 49ers49ers171250.706
7Green Bay PackersGreen Bay PackersPackers17971.559
8Minnesota VikingsMinnesota VikingsVikings17980.529
9Detroit LionsDetroit LionsLions17980.529
10Tampa Bay BuccaneersTampa Bay BuccaneersBuccaneers17890.471
11Atlanta FalconsAtlanta FalconsFalcons17890.471
12Dallas CowboysDallas CowboysCowboys17791.441
13New Orleans SaintsNew Orleans SaintsSaints176110.353
14Washington CommandersWashington CommandersCommanders175120.294
15New York GiantsNew York GiantsGiants174130.235
16Arizona CardinalsArizona CardinalsCardinals173140.176
