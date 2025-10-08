Die reguläre NFL-Saison ist beendet, der letzte Spieltag absolviert. Damit stehen die endgültigen Playoff-Partien fest. ran zeigt, wie das Playoff Picture aussieht. Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL ist entschieden. Am letzten Spieltag der Regular Season war pro Conference jeweils nur noch ein Playoff-Platz zu vergeben. Die Pittsburgh Steelers sicherten sich durch den 26:24-Sieg gegen die Baltimore Ravens den Titel in der AFC North und damit das letzte Ticket für die Postseason, bereits zuvor machten die Atlanta Falcons durch ihren Sieg gegen die New Orleans Saints den NFC-South-Titel für die Carolina Panthers sicher. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

In der AFC sicherten sich die Denver Broncos den Top Seed und haben in der ersten Playoff-Runde eine Bye Week, in der NFC haben die Seattle Seahawks nach ihrem Sieg bei den San Francisco 49ers eine Woche frei. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer trifft in der Postseason auf wen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 18.

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-7-1) at #2 Chicago Bears (11-6) Die Chicago Bears hatten durch die Niederlage der Green Bay Packers in Week 17 gegen die Baltimore Ravens den Spitzenplatz in der NFC North bereits sicher, der Traum vom Nummer-1-Seed platzte jedoch durch die eigene Niederlage bei den San Francisco 49ers. Weil die Eagles am letzten Spieltag ebenfalls patzten, behalten die Bears den zweiten Platz in der NFC – unabhängig von der eigenen Niederlage gegen die Detroit Lions. Die Packers können derweil froh sein, das Playoff-Ticket schon frühzeitig eingetütet zu haben. Die vielen Verletzungen haben Green Bay schwer getroffen, aktuell scheint das Team nicht konkurrenzfähig zu sein.

NFC Wild Card Round: #6 San Francisco 49ers (12-5) at #3 Philadelphia Eagles (11-6) Top-Duell in Philadelphia! Die Philadelphia Eagles empfangen in der ersten Runde die San Francisco 49ers. Brock Purdy und Co. feuerten zuletzt in der Offensive aus allen Rohren, während die Eagles am letzten Spieltag einige Starter schonen konnten. Die Fans können sich auf ein absolutes Spitzenspiel freuen, das Spannung pur verspricht.

NFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #4 Carolina Panthers (8-9) Die Rams erledigten gegen die Arizona Cardinals ihre Pflichtaufgabe und werden mit dem vermeintlich leichtesten Playoff-Gegner belohnt, obwohl sie nur den 5. Platz in der NFC belegen. Die Panthers verloren zwar im so wichtigen Duell gegen die Tampa Bay Buccaneers knapp mit 14:16, holten sich aber dank der Atlanta Falcons dennoch zum ersten Mal seit 2015 den Divisionstitel in der NFC South. Die Bucs hätten nur dann die Playoffs erreicht, wenn die Saints mindestens ein Remis gegen die Falcons geholt hätten.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Seattle Seahawks (14-3) Es ist vollbracht. Die Seattle Seahawks haben sich den Nummer-1-Seed in der NFC geschnappt. Im entscheidenden Spiel gegen die San Francisco 49ers gelang ein 13:3-Erfolg. Das Team um Quarterback Sam Darnold hat damit in der Wild Card Round ein Freilos und muss erst in der Divisional Round in die Playoffs einsteigen.

NFL-Saison 2025: Diese Teams haben die Playoffs verpasst 1 / 19 © Imagn Images NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs

Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach Ende der Regular Season stehen die Teams fest, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die ausgeschiedenen Teams. © 2026 Getty Images Baltimore Ravens (8-9)

Es war das große Endspiel um den letzten Playoff-Platz, doch die Baltimore Ravens zogen den Kürzeren. Im letzten Spiel der Regular Season verloren die Ravens bei den Pittsburgh Steelers mit 24:26 und müssen die Postseason vor dem Fernseher verfolgen. © 2026 Getty Images Tampa Bay Buccaneers (8-9)

In einem dramatischen Finale in der NFC South waren die Bucs um Quarterback Baker Mayfield nur noch Zuschauer und haben vergeblich den New Orleans Saints den Daumen gedrückt. Nur wenn die Saints gegen die Atlanta Falcons nicht verloren hätten, wären die Buccaneers dank ihres Sieges gegen die Panthers am Vortag noch in die Playoffs eingezogen. Die Falcons aber gewannen mit 19:17 und brachten die Panthers in die Playoffs. Die Bucs schauen zu. © Icon Sportswire Indianapolis Colts (8-9)

Da konnte auch Quarterback-Opa Philip Rivers nicht mehr helfen: Die Indianapolis Colts sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, noch vor dem eigenen Spiel in Week 17 war ein Wild-Card-Platz unerreichbar geworden. Was dabei fast ein bisschen untergeht, weil es gefühlt eine Ewigkeit her ist: Die Colts sind mit 7-1 bzw. 8-2 in diese Saison gestartet. © ZUMA Press Wire Detroit Lions (8-8)

Sechs Turnover waren einfach zu viel. Die Lions haben durch die Niederlage gegen die Vikings in Week 17 keine Chance mehr, die Packers abzufangen und sich doch noch für die Playoffs zu qualifizieren. © Imagn Images Minnesota Vikings (9-8)

Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre. Da half auch der 34:26-Sieg am Ende nicht mehr. © Icon Sportswire Dallas Cowboys (7-9-1)

Durch den Sieg des Divisionsrivalen aus Philadelphia gegen die Washington Commanders haben die Eagles ihren ersten Platz in der NFC East vorzeitig klargemacht und die ohnehin nur noch minimalen Playoff-Chancen der Dallas Cowboys endgültig zunichtegemacht. Damit muss sich das Team um Dak Prescott George Pickens und CeeDee Lamb auch in dieser Saison damit begnügen, die Postseason von der Couch aus zu verfolgen. © IMAGO/Imagn Images Miami Dolphins (7-9)

Trotz zwischenzeitlich vier Siegen in Folge bedeutete die 15:28-Pleite im Monday Night Game des 15. Spieltags gegen die Pittsburgh Steelers das Ende aller Playoff-Träume für Miami. Sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen waren am Ende einfach zu viel. © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs (6-10)

Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird. © IMAGO/Imagn Images Atlanta Falcons (8-9)

Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017. © Imagn Images Cincinnati Bengals (6-11)

Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens stand aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts. © 2025 Getty Images New Orleans Saints (6-11)

Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins war es rechnerisch nicht mehr möglich. © IMAGO/Imagn Images Washington Commanders (4-12)

Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus 13 Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben. © IMAGO/Imagn Images Cleveland Browns (5-12)

Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs. © 2025 Getty Images Arizona Cardinals (3-13)

Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers. © IMAGO/Imagn Images New York Jets (3-13)

Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs. © 2025 Getty Images Tennessee Titans (3-14)

Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee war nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar. © 2025 Getty Images Las Vegas Raiders (2-14)

Für die Truppe um Maxx Crosby war nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers war gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams hatten da schon mindestens acht Siege auf dem Konto. © 2025 Getty Images New York Giants (4-13)

Für das Team aus dem Big Apple ist seit dem 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions war eine zu viel.

AFC Wild Card Round: #7 Los Angeles Chargers (11-6) at #2 New England Patriots (14-3) Die New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 die AFC East, nach dem eigenen 42:10-Sieg gegen die New York Jets in Week 17 machte die 12:13-Niederlage der Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles den Deckel drauf. Weil die Broncos am letzten Spieltag ebenfalls gewannen, reichte es für die Patriots zwar trotz des abschließenden 38:10 über die Miami Dolphins nicht zum Nummer-1-Seed, die Pats dürfen sich aber über ein Heimspiel in der ersten Runde gegen die Chargers freuen. Los Angeles schonte am letzten Spieltag einen Großteil der Starter und dürfte mit viel Rückenwind zum spannenden Duell nach Foxborough fahren.

AFC Wild Card Round: #6 Buffalo Bills (12-5) at #3 Jacksonville Jaguars (13-4) Playoff-Erfahrung gegen das heißeste Team der AFC. NFL-Fans dürfen sich in der ersten Runde auf ein absolutes Top-Duell freuen, wenn die Buffalo Bills nach Florida zu den Jacksonville Jaguars reisen. Trevor Lawrence und Co. gewannen zuletzt acht Spiele in Folge, während mit Josh Allen in den Playoffs immer zu rechnen ist - vor allem in Playoffs ohne Patrick Mahomes.

AFC Wild Card Round: #5 Houston Texans (12-5) at #4 Pittsburgh Steelers (10-7) Apropos nicht zu stoppen: Die Houston Texans haben die Regular Season gar mit neun Siegen in Folge abgeschlossen, gekrönt vom 38:30 gegen die Indianapolis Colts. Da die Jaguars aber auch gewonnen haben, verpassen die Texans den Divisionstitel. In der Wild Card Round geht es für die Texans zu den Steelers nach Pittsburgh, für Aaron Rodgers gibt es also noch einmal ein Playoff-Spiel in seiner großartigen Karriere. Allerdings erwartet ihn das Kräftemessen mit einer der besten Defenses der Liga.

NFL: Pittsburgh Steelers brauchen einen kompletten Neuanfang

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (14-3) Die Broncos sichern sich mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Los Angeles Chargers (ohne Starter) den Nummer-1-Seed in der AFC und brauchen in der Theorie lediglich zwei Heimsiege, um in den Super Bowl zu kommen.

