Unfassbares Drama in Pittsburgh! Ein verschossenes Field Goal der Baltimore Ravens mit auslaufender Uhr hat den Pittsburgh Steelers den Division-Titel in der AFC North und damit den letzten Playoff-Platz in der NFL beschert.

Die Steelers setzten sich mit 26:24 im Endspiel um die Postseason durch, weil Ravens-Kicker Tyler Loop seinen Versuch aus 44 Yards rechts neben die Stangen setzte. Es war das zweite Kicker-Drama binnen weniger Minuten. Zuvor vergab aufseiten der Steelers Chris Boswell einen Extrapunkt, wodurch den Ravens bereits das Field Goal zum Sieg gereicht hätte.

Damit steht fest, dass die Karriere von Aaron Rodgers noch einmal ein Playoff-Spiel erleben wird. Die Steelers treffen in der Wild Card Round auf die Houston Texans, für die Ravens ist die Saison hingegen beendet.

Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Die Ravens kamen besser in die Partie und führten zu Beginn des zweiten Viertels mit 10:0, Pittsburgh fand aber zurück ins Spiel und erzielte 13 Punkte in Folge. Im letzten Viertel wurde es dann dramatisch.