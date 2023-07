In seiner Abwesenheit spielte 2022er Siebtrundenpick Brock Purdy groß auf und drang bis in das NFC Championship Game vor ( 7:31 gegen die Philadelphia Eagles ).

San Francisco 49ers: Lance angeblich mit Problemen

Während des Training Camps sollte Lance nun als Herausforderer für den Starter-Posten glänzen, was aber wohl nur überschaubaren Erfolg hat. Wie David Lombardi von "The Athletic" berichtet, hat Lance "große Probleme" und brachte bei einer Übung nur einen von vier Pässen an.

Reporter-Kollege Matt Barrows gab zudem an, dass Lance an den ersten drei Tagen des Camps in Elf-gegen-Elf-Situationen bei einer Quote von 50 Prozent stehe. So soll er lediglich sieben von 14 Bällen an den Mann gebracht haben.

Neben Lance und Purdy steht zudem noch Sam Darnold im Kader der 49ers, die ihr erstes Spiel der Regular Season bei den Pittsburgh Steelers bestreiten werden.