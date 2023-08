Der gut vernetzte Reporter Peter King von "NBC Sports" vermeldete zunächst, dass Burrow das Angebot von Netflix angenommen habe. Wortgenau schrieb er in seiner Kolumne über die Netflix-Doku: "Ich hoffe, dass es in der nächsten Staffel noch mehr Insider-Einblicke geben wird – beginnend mit der Wadenverletzung des Serienteilnehmers von 2023, Joe Burrow."

Joe Burrow: Zusage an Netflix?

Die Information, dass Burrow ein Protagonist der Erfolgsserie sein wird, verbreitete sich im Internet rasend schnell. Umso überraschender, dass genau diese Passage nun plötzlich aus der Kolumne gestrichen wurde. Jetzt schreibt King lediglich noch: „Ich hoffe, dass es in der nächsten Staffel noch mehr Insider-Einblicke geben wird".

Was steckt dahinter? Hat King den Name Burrow gestrichen, weil er falsch informiert war? Oder war der NFL-Insider richtig informiert, durfte diese Information aber noch nicht veröffentlichen und hat diese daher wieder gestrichen?

Burrow selbst hatte kürzlich noch erklärt, er werde in dieser Saison noch nicht an der Doku-Serie mitwirken: "Vielleicht mache ich das in einem Jahr, aber dieses Jahr noch nicht. Ich würde das gerne in ein paar Jahren tun, aber ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist."