Dank Quarterback Daniel Jones aber vor allem auch dank Running Back Saquon Barkley haben die New York Giants es in der vergangenen Saison bis in die Divisional Round geschafft. Das beste Saisonergebnis seit mehr als zehn Jahren.

"Meine Verhandlungsbasis? 'F**** euch Giants!'"

Im Podcast "Money Matters" sprach der 26-Jährige über seine Situation in New York. "Was meine Verhandlungsbasis ist? Ich könnte sagen F**** euch Giants, F**** euch Teamkollegen." Barkley deutete damit erstmals an, die Saison mit einem Holdout aussetzen zu können.

"Wenn es so weit kommen muss, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch nur an so etwas denken würde", erklärte der Ballträger. "Bin ich darauf vorbereitet? Ich weiß es nicht."

Barkley wäre der erste große Name seit Le'Veon Bell 2018, der eine Saison aussetzt. "Was soll ich euch noch zeigen? Soll ich euch zeigen, wie wertvoll ich bin? Ich tauche nicht auf, dann seht ihr, wie wertvoll ich bin", philosophierte er über seine Möglichkeiten. "Aber jeder der mich kennt, weiß, dass ich sowas eigentlich nicht machen würde."