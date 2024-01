Ja, Macdonald hat bislang keinerlei Erfahrungen als Head Coach gesammelt, er geht als Rookie auf dieser Position in die neue Saison. Aber er hatte die vielleicht besten Lehrmeister, die man in Sachen Teamführung und Management haben kann. Denn Macdonald arbeitete gleich unter beiden Harbaugh-Brüdern.

Das, was die Seahawks unter Carroll groß gemacht hat, soll weiterhin bewahrt werden. Die Mentalität, ein gelebtes Sieger-Gen, der Zusammenhalt in der Umkleidekabine. Macdonald verkörpert all das. Was auch mit seiner Vita zu tun hat.

Nach sieben Jahren in Baltimore folgte der Ruf des zweiten Harbaugh-Bruders, Jim Harbaugh. Er machte Macdonald beim College-Team der Michigan Wolverines zum Defensive Coordinator. Der Erfolg stellte sich sofort ein: Michigan stellte in der Saison 2021 eine Top-10-Defense im College Football.

Macdonald machte die Ravens zu einem Defensivmonster

Schon nach einem Jahr ging es für ihn zurück nach Baltimore, wo John Harbaugh ihn zum Nachfolger von Don Martindale als Defensive Coordinator machte.

In zwei Jahren formte Macdonald bei den Ravens eine unglaublich starke Defense, die so ziemlich jede noch so gute Offense vor Probleme stellte. In der Saison 2023 wurden die Ravens zum ersten Team überhaupt, das die Liga sowohl bei den wenigsten zugelassenen Punkten, den meisten Sacks als auch den meisten defensiven Turnovern anführte.

Dass Baltimore in diesem Jahr erneut den Einzug in den Super Bowl verpasste, lag nicht an der Defense der Ravens. Nun folgt der logische Schritt auf der Karriereleiter eines NFL-Coaches - bei einem Team, das gerade defensiv in der abgelaufenen Saison enttäuschte.