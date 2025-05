NFL: Shedeur Sanders erst spät gedraftet - Fan verschärft bizarre 100-Millionen-Klage

Nach dem späten Draft von Shedeur Sanders verklagt ein Fan die NFL auf 100 Millionen US-Dollar. Nun verschärft der Anhänger seine Klage noch einmal. Von Franziska Wendler Shedeur Sanders galt als eines der besten Prospects im diesjährigen NFL Draft. Die Wahrheit, die sich Ende April zeigte, sah jedoch anders aus. Statt wie ursprünglich erwartet in der ersten ging Sanders in der fünften Runde an 144. Stelle vom Board. Die Cleveland Browns schnappten sich dann doch das junge Quarterback-Talent. Sanders selbst und seine Familie - darunter NFL-Ikone Deion Sanders - waren ob der großen Erwartungen sichtlich enttäuscht. Doch sie waren nicht die einzigen, die mit dem tiefen Fall von Sanders im Draft zu kämpfen hatten. Ein Fan fühlte sich besonders gekränkt und ergriff außergewöhnliche Maßnahmen. Das Warten von bzw. auf Sanders soll ihn so "emotional runtergezogen" haben, dass er Anfang Mai eine Klage gegen die Liga einreichte - und zwar auf die stattliche Summe von 100 Millionen US-Dollar.

Doch damit nicht genug. Rund zwei Wochen später haben besagter Fan und seine juristischen Vertreter nun einen Eilantrag auf frühzeitige und gezielte Offenlegung der Unterlagen gestellt. So reichte der Kläger, der unter dem Namen John Doe auftritt, beim U.S. District Court for the Northern District of Georgia selbigen Antrag ein. Begründet wurde dieser mit "der Dringlichkeit, dem öffentlichen Interesse und dem Umfang der Beweise, die sich wahrscheinlich im alleinigen Besitz der NFL befinden".

Unzählige Dokumente werden angefordert Unzählige Dokumente werden dabei angefordert, unter anderem interne Kommunikation zwischen NFL-Führungskräften, Liga-Beamten, General Managern der Franchises, Scouts und Ownern vom 1. Januar 2024 bis 01. Mai 2025. Owner-Meeting der NFL: Das wird entschieden Dazu Scouting-Berichte, interne Beurteilungen, Draft Boards und Gesprächsnotizen, die von NFL-Teams bei der Bewertung von Quarterbacks im NFL Draft 2025 verwendet wurden. Dazu Audio- oder Videoaufzeichnungen von Teambesprechungen, Draft-Room-Kommunikation und NFL-Combine-Sitzungen mit Sanders. Auch die Ergebnisse, beziehungsweise Berichte der Untersuchung über die Fake-Anrufe, die Sanders während der Talenteziehung erhielt, wurden angefordert.

Wahrheit soll aufgedeckt werden Laut US-Medien heißt es in der Klageschrift, dass die Herausgabe jener Dokumente dringend erforderlich ist, da "die fraglichen Handlungen nicht nur Sanders", sondern auch dem Kläger und den "Fans, die berechtigterweise Fairness, Integrität und Nichtdiskriminierung erwarten", irreparablen Schaden zugefügt haben. "Wir sind entschlossen, die Wahrheit hinter dem aufzudecken, was ein systematischer Versuch zu sein scheint, Shedeur Sanders' Chancen in der NFL zu untergraben", wird Doe in einer Erklärung, die der Klage beigefügt ist, zitiert. "Bei diesem Antrag geht es nicht nur um einen Spieler, sondern um einen breiteren Kampf gegen Rassendiskriminierung und Machtmissbrauch in einer der einflussreichsten Sportligen der Welt."

