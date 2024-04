NFL - Stefon Diggs zu den Houston Texans: Blockbuster-Trade mit Rohrkrepierer-Potenzial

Doch seine Formkurve zeigte zuletzt nach unten: 2023 spielte Diggs seine bislang schwächste Saison bei den Buffalo Bills. Die reichte zwar immer noch für ordentliche 1.183 Receiving Yards und acht Touchdowns. Doch der Star-Receiver haderte immer wieder öffentlichkeitswirksam mit seiner schrumpfenden Rolle im Offensiv-Plan der Bills. Immer seltener warf Josh Allen ihn an. Zeitweise stand Diggs nicht einmal in jedem zweiten Offensivspielzug auf dem Platz.

Ja, Diggs war in den vergangenen Jahren einer der produktivsten Receiver der Liga. Und das, obwohl gegnerische Defenses ihn immer wieder in Doppeldeckung nahmen. Zudem war der Zweitrunden-Pick, den die Texans für Diggs abgetreten haben, ein vergleichsweise günstiger Gegenwert, der das Risiko eingrenzt.

Stefon Diggs: Folgenschwerer Playoff-Drop als Tiefpunkt

Zuletzt knackte Diggs im Oktober 2023 die Marke von 100 Receiving Yards in einer Partie. In seinen letzten sieben Spielen für Buffalo blieb er ohne Touchdown. Kurioserweise war Diggs‘ unproduktivste Phase in den fünf letzten Spielen der Regular Season zugleich die beste Saisonphase der Bills, die fünf Siege am Stück einfuhren.

Negativ-Höhepunkt für den Receiver: Als im er im Playoff-Spiel gegen die Kansas City Chiefs endlich wieder als Passempfänger gefragt war, ließ er beim Stand von 24:27 einen Pass mit Touchdown-Potenzial fallen und besiegelte so das Aus. Der Fehlgriff bestärkte seine Kritiker: So beeindruckend seine Zahlen in der Regular Season über die Jahre immer wieder waren, so enttäuschende Auftritte ließ Diggs immer wieder in den Playoffs folgen.

Was den Texans aber noch mehr zu denken geben sollte als Diggs‘ sportlicher Niedergang ist sein Verhalten. Immer wieder ließ der Receiver seiner Wut freien Lauf: In Presserunden sprach er davon, dass er "sehr frustriert sei", seine niedrige Produktivität aber nicht an ihm liege, und dass er auf der Bank angesichts seines sinkenden Einflusses "das F-Wort" schreie.

Zudem lieferte er sich an der Seitenlinie ein Wortgefecht mit seinem Quarterback Josh Allen. Ob Diggs und Allen noch ein gutes Verhältnis zueinander hätten, wurde in den Bills-Medienrunden zum Dauerthema.