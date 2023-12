Super Bowl: Austragungsort für 2027 steht fest

Anzeige

Die nächsten vier Austragungsorte für den Super Bowl stehen fest. Denn 2027 findet das Event in Los Angeles statt.

Die NFL wird den Super Bowl Anfang 2027 in Los Angeles austragen.

Das ist die Entscheidung einer Abstimmung der Football-Liga NFL am Mittwoch bei einer Versammlung in Dallas/Texas. Der letzte Super Bowl in LA ist noch gar nicht lange her, am 13. Februar 2022 gewannen die Rams ihr "Heimspiel" im SoFi-Stadium gegen die Cincinnati Bengals 23:20.

Die Rückkehr nach Los Angeles 2027 fällt mit dem 60. Jahrestag der Austragung von Super Bowl I zusammen. Damals war das heute weltweit verfolgte Event im Los Angeles Memorial Coliseum zu Gast.

Damit stehen inzwischen die nächsten vier Austragungsorte fest. Ein genaues Datum für 2027 ist noch nicht bekannt.

Im kommenden Jahr wird das Großevent der NFL am 11. Februar im Allegiant Stadium in Las Vegas ausgetragen. Es folgen Super Bowls am 9. Februar 2025 im Superdome in New Orleans und am 8. Februar 2026 im Levis Stadium in Santa Clara, Kalifornien.

In diesem Jahr fand der Super Bowl LIV in Glendale, Arizona statt. Die Kansas Chiefs schlugen die Philadelphia Eagles mit 38:35.