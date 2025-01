Super Bowl: Flughafen-Streit um Taylor Swift

Noch ist es nicht einmal sicher, dass die Kansas City Chiefs überhaupt den Super Bowl erreichen werden. Im AFC Championship Game wartet mit den Buffalo Bills immerhin eine schwierige Aufgabe. Doch bereits jetzt wirft eine mögliche Ankunft von Taylor Swift in der Super-Bowl-Stadt New Orleans seine Schatten voraus.

In New Orleans gibt es gleich mehrere Flughäfen. Der Louis Armstrong New Orleans International Airport liegt außerhalb der Stadt. Zudem gibt es den New Orleans Lakefront Airport, der vielfach für Privatflugzeuge genutzt wird. Hinzu kommen im Umland vier kleine Flughäfen.

Was all diese Flughäfen gemeinsam haben: Sie wollen Taylor Swift!

Der Weltstar ist mit Travis Kelce, dem Tight End der Kansas City Chiefs, liiert.

Laut Informationen der "Bild" sollen mehrere Flughäfen beim Management von Swift vorgefühlt und einen Platz für sie reserviert haben. Unter den Flughafen-Betreibern soll die Stimmung sehr angespannt sein. Keiner gönnt dem anderen, dass die Pop-Gigantin bei ihnen landet.

Swift soll Stand heute den Lakefront Airport bevorzugen.

Aber wer weiß, was sich die anderen Flughäfen noch einfallen lassen, um sie im Falle einer Chiefs-Super-Bowl-Teilnahme umzustimmen...