Die Buffalo Bills stehen im AFC Championship Game. In den Divisional Playoffs schalten Josh Allen und Co. die Baltimore Ravens aus.

Von Kevin Obermaier

Die Buffalo Bills haben das AFC Championship Game erreicht.

In den Divisional Playoffs der NFL besiegte das Team von Head Coach Sean McDermott die Baltimore Ravens mit 27:25 (21:10).

Wie schon in der Saison 2020 spielen die Bills nun bei den Kansas City Chiefs um die Teilnahme am Super Bowl.

"Wir wissen, was sie sind. Sie sind der Inbegriff dessen, was man in der NFL sein will", sagte Allen, der gegen die Ravens selbst zwei Touchdowns erzielte: "Man muss sie schlagen, um an ihnen vorbeizukommen. Also werden wir das heute Abend genießen."

Mark Andrews ließ die Two-Point-Conversion zum möglichen Ausgleich anderthalb Minuten vor dem Schluss aus den Händen rutschen.

Josh Allen erlief im Duell der MVP-Kandidaten gegen Lamar Jackson zwei Touchdowns und leistete sich im Gegensatz zum Ravens-Spielmacher keine Interception.