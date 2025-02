"Okay, entweder ihr draftet mich oder ihr draftet mich nicht", sagte Ward der "Associated Press". "Wenn ihr mich nicht draftet, ist das euer Fehler. Ihr müsst daran denken, dass ihr dann das Team seid, das für den Rest meiner Karriere gegen mich spielen muss - und das werde ich nicht vergessen."

Selbstbewusstsein ist das A und O in der NFL . Allerdings sollten Spieler ihren Worten auch Taten folgen lassen.

Quarterback Cam Ward gilt als potenzieller Nummer-eins-Pick im kommenden Draft. Nun macht er den NFL-Teams eine Ansage, die es in sich hat.

Das Wichtigste in Kürze

Große Worte, die Ward erst noch untermauern muss. Er wäre nicht der erste Quarterback, der nach einer solchen Aussage auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.

So sagte der mittlerweile arbeitslose Quarterback Josh Rosen unmittelbar nach dem Draft 2018, bei dem er an zehnter Position ausgewählt wurde: "Neun Fehler wurden vor mir gemacht. […] Und ich werde in den nächsten zehn Jahren dafür sorgen, dass sie wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben."

Rosen stand in insgesamt 16 Spielen als Starter auf dem Feld und weist eine desaströse Bilanz von zwölf Touchdowns bei 21 Interceptions und lediglich drei Siegen auf.