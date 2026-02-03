Super Bowl 2026: Deutscher Patriots-Spieler Lorenz Metz im Interview: "Option zu spielen ist da"

Lorenz Metz vertritt Deutschland im Super Bowl als Teil der New England Patriots. ran hat den Offensive Tackle vor Ort zum Interview getroffen. Vom Super Bowl berichten Christoph Dommisch und Dominik Kaiser Super Bowl 60 hat mit dem Duell zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks auch einen deutschen Teilnehmer: Lorenz Metz. Die Franchise holte den 28-Jährigen während der Playoffs aus dem Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn Der Offensive Tackle aus Neuötting in Bayern fand über das International Players Pathway Program (IPP) in die NFL. Die Chicago Bears nahmen ihn 2023 als Undrafted Free Agent unter Vertrag. Bei den Patriots führt er eine deutsche Tradition weiter. Sebastian Vollmer gewann als Offensive Tackle zwei Super Bowls mit der Franchise, Fullback Jakob Johnson war von 2019 bis 2021 für das Team aktiv.

Lorenz Metz: "Die Option den Super Bowl zu spielen ist da" ran: Von den Kirchdorf Wildcats über Cincinnati am College in den Super Bowl mit den New England Patriots. Wie verrückt ist dieser Weg? Lorenz Metz: Ja, unbeschreiblich. In Deutschland erst mit 18 bei den Kirchdorf Wildcats angefangen, dann ins College nach Cincinnati und dann erst noch bei den Tampa Bay Buccaneers untergekommen. Die Zukunft sah dort nicht so vielversprechend aus. Nur um dann eine Woche später hier bei den Patriots in den Playoffs mitzumachen (...) ist unbeschreiblich. Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespots - Coca Cola vs. Pepsi geht weiter ran: Wie häufig hast du das schon gehört oder gelesen: 'der Deutsche im Super Bowl'. Mark Nzeocha war mit den San Francisco 49ers der letzte, der das gepackt hat. Du bist zwar "nur" im Practice Squad, aber besteht die Chance dich auf dem Feld zu sehen? Metz: Man weiß es nie. Natürlich ist die Option offen. ran: Was würdest du deiner Mutter am Telefon alles erzählen, was du in den ersten 24 Stunden hier erlebt hast? Metz: Natürlich von der Opening Night, wie es ist, hier durch die Menschenmengen durchzugehen. Vorher waren wir noch in Foxborough, im Gillette Stadium. Da haben wir auf dem Turm die Glocke geläutet. Jeder hat sich gefreut. Das war schon echt cool.

Lorenz Metz: "Vollmer wird bei den Patriots geliebt" ran: Hat sich Sebastian Vollmer schon mal meldet? Metz: Ja, wir haben ein bisschen geschrieben. ran: lhr habt beide die Offensive Line als Positionsgruppe. Es gibt Leute in der Franchise, die natürlich auch Sebastian noch kennen. Ist das Thema? Metz: Ja, ist immer noch ein Thema in der Kabine. Sie nennen ihn 'Seabass'. Auf dem Trainingsgelände kennt man ihn gut, er wird immer noch geliebt. Er hat hier natürlich die Türen geöffnet und jetzt müssen wir durchlaufen.

ran: lst das eher eine Bürde, wenn alle Leute sagen, 'Ja, der Seabass war hier und echt gut' oder ist man da eher stolz? Metz: Auf jeden Fall stolz. Er hat viel geleistet. Ich will seinen Fußstapfen folgen und mein eigenes Ding machen. ran: Hat sich irgendein alter Trainer mal gemeldet? Metz: Ja, die ehemaligen Trainer und das ganze alte Team steht hinter mir. Wir sind immer noch im Kontakt.

Lorenz Metz: "Patriots haben meinen Namen erst falsch geschrieben" ran: Zum Super Bowl. Kaum einer hatte vor der Saison die New England Patriots auf dem Schirm. Jetzt bist du in der Kabine mit dabei. Wie ist so der Vibe im Team? Metz: Head Coach Mike Vrabel hat es nach dem letzten Spiel schon gesagt: 'Wir fahren nicht zum Super Bowl, sondern, wir gewinnen den Super Bowl.' Das bringt den Vibe im Team auf den Punkt. Super Bowl 2026: Zak Kuhr, der heimliche Held der New England Patriots ran: Was ist Vrabel für ein Typ Coach? Metz: Ein echt cooler Coach. War auch bei Ohio State mit meinem College-Coach aus Cincinnati. Die waren sogar Mitbewohner. Er hat mir am ersten Tag direkt die Hand fest gedrückt und gesehen, dass mein Name in der Kabine falsch geschrieben war. Da hat er den Equipment-Leuten direkt gesagt, dass sie das ändern müssen. Da stand nämlich erst 'Lorenzo'. Hätte mich jetzt aber auch nicht gestört. ran: Wie hat er Euch denn auf diese Woche hier eingestellt? Er selbst hat ja auch als Spieler genügend Super Bowls gewonnen und kennt den Medienrummel hier. Metz: Er hat uns viele Filme von den letzten Super Bowls gezeigt. Und was da die Schlüsselmomente waren. Er bereitet uns da ziemlich gut vor.

Lorenz Metz: "Versuche die Seahawks zu imitieren" ran: Im Practice Squad mimst du ja praktisch den Gegner. Du bist in den Einheiten quasi ein Seahawk. Welcher von denen bist du denn? Metz: Ich bin eher auf der rechten und linken Seite. Also Left und Right Tackle. ran: Wie viel Tape schaust du dir dann von den Leuten an, um die möglichst gut nachstellen zu können? Metz: Man achtet darauf, wie der Gegner im Run Blocking genau blockt oder wie er im Pass Blocking blockt. Ob er zum Beispiel im 45-Grad-Winkel rausblockt oder sich fallen lässt. Darauf schauen wir und müssen das dann imitieren.

