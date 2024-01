Super Bowl 2024: Die Bilanzen der Teams unter Schiedsrichter Bill Vinovich

Anzeige Die Teams sind nur noch ein Spiel vom Super Bowl entfernt. Mit Bill Vinovich ist der Schiedsrichter für das Finale um die Vince Lombardi-Trophy bereits bekannt. Und die Mannschaften haben unterschiedliche Erfahrungen mit ihm gemacht. von Mike Stiefelhagen Am 11. Februar ist es wieder so weit. Der Super Bowl steht an. Und während die vier Teams dieses Wochenende die Krone ihrer Conference ausspielen und sich damit für das Endspiel in Las Vegas qualifizieren wollen, steht der Schiedsrichter für die Partie schon fest. Der erfahrene Bill Vinovich darf mit seinem Gespann das Endspiel leiten. Er ist kein Unbekannter in der Liga und darf bereits das dritte Mal einen Super Bowl leiten. Sein erster Auftritt war im Super Bowl XLIX, in dem die New England Patriots mit der berühmten Interception von Malcolm Butler gegen die Seattle Seahawks und Russell Wilson in 2015 28:24 gewannen.

Die San Francisco 49ers dürfen nicht an Statistiken glauben Mit den Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, San Francisco 49ers und Detroit Lions sind noch vier Mannschaften im Rennen und sie haben alle unterschiedliche Erfahrungen mit Vinovich gemacht. Und so könnte der zweite Vinovich-Auftritt in einem Super Bowl sich sogar wiederholen. Denn er pfiff beim Super Bowl LIV die Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs. In 2020 siegten die Chiefs 31-20. Ein schlechtes Omen für die Niners, bei einem möglichen, gleichen Finale? Durchaus. Denn die Franchise, die seit Jahren im Grunde erfolgreichen Football spielt, steht unter keinem guten Stern bei Vinovich. Sie haben als einziges der verbleibenden Teams einen negativen Record mit Vinovich als Referee. Sie stehen 2-4 in der Historie. Vinovich leitete sogar in 2023 das Spiel in der Regular Season, als San Francisco gegen die Ravens 33:19 verloren hatte. Und auch die Konstellation wäre noch möglich. Also egal wer weiterkommt, die 49ers dürfen nicht in die Vergangenheit schauen.

Die AFC steht unter Vinovich besser Während die Chiefs das einzige Team sind, welches in 2023 noch nicht von Vinovich gepfiffen worden sind, haben sie eine positive Vergangenheit mit ihm. Sie stehen 5-2 unter ihm als Referee. Auch die Ravens mögen es, wenn er die weiße Kappe trägt. 7-2 historisch und 2-0 in dieser Saison stehen die Raben, wenn er der Chef auf dem Feld ist. Während also beide AFC-Teams einen positiven Record haben, sind die Lions anders als die 49ers knapp einem negativen Vinovich-Record entflohen. Detroit steht 2-2 unter ihm. Dafür konnten sie in 2023 ein Spiel unter ihm gewinnen. Und zwar in diesen Playoffs. In der Divisional Round gegen die Tampa Bay Buccaneers 31:23. Die komplette Auflistung: San Francisco 49ers: 2-4 (0-1 in 2023)

Detroit Lions: 2-2 (1-0 in 2023)

Kansas City Chiefs: 5-2 (0-0 in 2023)

Baltimore Ravens: 7-2 (2-0 in 2023)