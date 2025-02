Kansas City steht im Super Bowl vor dem Three-peat – etwas, das nur den Größten im US-Sport gelang und ein Novum in der NFL wäre.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

"And I took that personally." Auch wenn er es so genau nie gesagt hat, das Meme von Michael Jordan im Sessel sitzend während er in "The Last Dance" über seine Motivation spricht, ist aus dem Internet nicht mehr wegzudenken.

Einer, der sich wie Michael Jordan solcher Motivationsspritzen bedient, ist Patrick Mahomes. Super Bowl LVIII in Las Vegas war kaum gegen die San Francisco 49ers in Overtime gewonnen, da sagte der Quarterback der Kansas City Chiefs: "Wir nehmen das als Motivation in die neue Saison.“

Es ging nur darum, dass die Chiefs bei den Wettanbietern nicht als Topfavorit auf den Gewinn des Super Bowls LIX in New Orleans 12 Monate später galten. Mehr nicht.

Aber Mahomes ging gleich in den Angriffsmodus über: "Die Chiefs sollten nie als Underdog gelten."