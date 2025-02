Der Hammer-Trade um NBA-Star Luka Doncic sorgt weltweit für Verwunderung. Auch Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes kann es nicht glauben, wird "seinen" Dallas Mavericks aber trotzdem weiterhin die Daumen drücken.

Kaum eine NBA-Meldung schlug in der jüngeren Vergangenheit so hohe Wellen: Die Dallas Mavericks haben Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers getradet.

Der Superstar verabschiedete sich anschließend emotional von seinem Ex-Team, das im Gegenzug unter anderem Anthony Davis von L.A. bekam.

Auch in der NFL sorgte der Deal für reichlich Verwunderung. So beispielsweise bei Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, der sich am Rande der Super Bowl Opening Night zu der Causa äußerte.

"Luka ist so ein Franchise Player. Als Mavs-Fan hat es mir das Herz gebrochen, aber ich freue mich auf die Zukunft mit Anthony Davis", so Mahomes, der anscheinend nicht glaubt, dass sich dadurch ein Titelfenster für Dallas geschlossen hat: "Mit AD und Kyrie [Irving, Anm. d. Red.] und all den anderen Jungs haben sie die Chance, da draußen zu konkurrieren."