NFL - Buffalo Bills: James Cook nimmt nicht am Training teil und spricht von "Business"

Bills-Star James Cook nimmt nicht am Training seiner Franchise teil und spricht von einer "Business"-Entscheidung.

Dass sich Bills-Star James Cook einen neuen Vertrag wünscht, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Running Back verlieh seinem Wunsch bereits Nachdruck und nahm nicht an den freiwilligen Offseason-Workouts des NFL-Teams teil.

Aber: Beim Minicamp der Bills war Cook präsent und auch im Trainingslager partizipierte er bei den ersten acht Einheiten. Doch damit ist nun Schluss. So nahm der 25-Jährige am Sonntag nicht am Training des Teams teil, sah stattdessen von der Seitenlinie aus in normalen Klamotten zu. Darauf angesprochen sagte er laut "ESPN": "Oh, nichts. Business."

Cook antwortete ebenfalls mit dem Wort "Business", als er gefragt wurde, ob er plane, am Montag zu trainieren.

Die Bills äußerten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit. Cook tauchte allerdings auch nicht auf der Liste der verletzten Spieler auf, was deutlich werden ließ, dass er in Ermangelung eines neues Kontrakts nun bei einem Holdout angekommen ist.