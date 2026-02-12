Zweimaliger Super-Bowl-Champion
Die Seattle Seahawks haben ausgelassen den Super-Bowl-Sieg gefeiert. So ausgelassen, dass Linebacker Ernest Jones mit F-Bomben um sich warf.
Bei der Feier zum Super-Bowl-Sieg der Seattle Seahawks hat Linebacker Ernest Jones kein Blatt vor den Mund genommen. Auf der Bühne der Trophy Celebration richtete der 26-Jährige eine direkte und ungeschönte Botschaft an alle NFL-Zweifler und Hater des Teams.
"Ich bin wahrscheinlich der Letzte, dem sie das Mikrofon geben sollten“, begann Jones seine Rede, wohlwissend, dass sein Alkoholpegel wohl deutlich über Null ist.
Dann wurde er deutlich: "Wenn ihr etwas über meinen Quarterback zu sagen habt, etwas über meine Defense, etwas über unsere O-Line oder über die Stadt Seattle – dann habe ich zwei Worte für euch: Fickt euch!"
Seattle Seahawks: Ernest Jones als 1. Verteidiger von Sam Darnold
Jones bezog sich damit auf die teils heftige Kritik, die besonders Quarterback Sam Darnold im Laufe der Saison einstecken musste. Bereits nach einem schwachen Spiel mit vier Interceptions in Woche 11 gegen die Los Angeles Rams hatte Jones Darnold öffentlich verteidigt und damals schon mit ähnlich deutlichen Worten geschossen.
Das Team nutzte die externe Skepsis anschließend als Motivation. Nach der Niederlage in Woche 11 verloren die Seahawks kein einziges Spiel mehr, zogen souverän in die Playoffs ein und krönten die Saison mit dem Gewinn von Super Bowl LX. Darnold unterlief in den Playoffs keine einzige Interception.
Jones, der ehemalige Rams- und Titans-Spieler (2021 Super-Bowl-Champion mit Los Angeles), ist in Seattle zu einem der emotionalen Anführer der Defense geworden. In der abgelaufenen Saison verzeichnete er starke 126 Tackles und fünf Interceptions.
Bei der Parade betonte er mehrfach, dass die Seahawks nicht nur die beste Defense der Liga, sondern "das beste Team der Welt" hätten. Zudem trug er ein T-Shirt in Johnny-Cash-Style mit einem Avatar, der einen Mittelfinger zeigt, der Darnold darstellen soll.