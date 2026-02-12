Die Seattle Seahawks haben ausgelassen den Super-Bowl-Sieg gefeiert. So ausgelassen, dass Linebacker Ernest Jones mit F-Bomben um sich warf.

Bei der Feier zum Super-Bowl-Sieg der Seattle Seahawks hat Linebacker Ernest Jones kein Blatt vor den Mund genommen. Auf der Bühne der Trophy Celebration richtete der 26-Jährige eine direkte und ungeschönte Botschaft an alle NFL-Zweifler und Hater des Teams.

"Ich bin wahrscheinlich der Letzte, dem sie das Mikrofon geben sollten“, begann Jones seine Rede, wohlwissend, dass sein Alkoholpegel wohl deutlich über Null ist.

Dann wurde er deutlich: "Wenn ihr etwas über meinen Quarterback zu sagen habt, etwas über meine Defense, etwas über unsere O-Line oder über die Stadt Seattle – dann habe ich zwei Worte für euch: Fickt euch!"