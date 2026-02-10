NFL-Highlights auf Joyn
Super Bowl 2026: New England Patriots - Stefon Diggs verliert Spiel und wohl auch Freundin Cardi B
Ein NFL-Superstar in Nöten: Patriots-Receiver Stefon Diggs soll wieder Single sein. Rapperin Cardi B scheint die Reißleine gezogen zu haben - rund um den Super Bowl.
Stefon Diggs hat bei Super Bowl 60 offenbar gleich doppelt verloren.
Der Wide Receiver der New England Patriots musste sich im NFL-Endspiel gegen die Seattle Seahawks geschlagen geben.
Seine Freundin und Rapperin Cardi B war ebenfalls vor Ort. Und mehr noch, sie war sogar Teil der Halftime Show. In einem Interview vor dem Spiel wünschte sie Diggs nur kurz angebunden: "viel Glück".
Da war bereits klar, dass es beim Pärchen zumindest brodelt. Kurz nach dem Spiel sind sie offenbar sogar getrennt. Und das obwohl die Musikerin im November 2025 ein Kind mit Diggs bekam.
Stefon Diggs: Cardi B sauer auf ein anderes Model?
Die Gerüchte werden auf Social Media weiter angetrieben. Auf "Instagram" sind sich beispielweise beide bereits entfolgt. Zudem kursieren Berichte, dass Cardi B das Spiel früher verlassen habe, was von Beobachtern als weiteres Indiz für eine mögliche Beziehungskrise gewertet wird.
Während der gesamten Saison und im Vorfeld des Super Bowls hatten Cardi B und Diggs ihre Beziehung offen gezeigt. Sie trat bei Veranstaltungen und in sozialen Medien öffentlich an seiner Seite auf. Diggs sprach sogar davon, erst "seinen Ring" zu bekommen, ehe es vielleicht auch einen für Cardi B geben könnte.
Externer Inhalt
Offizielle Stellungnahmen von beiden Seiten zu den aktuellen Spekulationen gibt es bislang nicht. Diggs hat mit sechs verschiedenen Frauen sechs verschiedene Kinder. Vier davon allein aus dem Jahr 2025.
Für Aufsehen sorgte zusätzlich ein Video, in dem Diggs dem Model "Pree" vor dem Spiel die Hand reichte. Sie sagte dabei offensichtlich "I love you". Pree soll den Ex-Mann von Cardi B, Offset, bereits gedatet haben. Sie ist zudem eine Bezugsperson von Diggs. Es wird vermutet, sie könnte ein Grund für die Trennung sein.
Laut "Entertainment Tonight" haben sich beide vielleicht sogar schon vor dem Super Bowl getrennt.
