- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

Super Bowl 2026: Bad Bunny sorgt für beste Halftime Show seit Jahren - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 09:44 Uhr
  • Dominik Kaiser

Ansteckende Rhythmen, eine Botschaft ohne Belehrung und Gastauftritte von zwei weiteren Superstars. Bad Bunny zeigt, warum die Entscheidung, ihn zum Act der Halftime Show zu machen, nicht nur gerechtfertigt sondern nötig war. Ein Kommentar.

Vom Super Bowl berichtet Dominik Kaiser

"Debí Tirar Más Fotos" heißt der bekannteste Titel von Bad Bunny und bedeutet "Ich hätte mehr Fotos machen sollen". Genau das ist das Fazit nach dem Auftritt des Puertoricaners in der Halbzeit-Show des Super Bowls.

Der Auftritt von Benito Antonio Martínez Ocasio war nichts weniger als eine episch inszenierte Backpfeife ins Gesicht der Leute, die die Nominierung eines rein spanisch singenden Künstlers als untauglich für das größte Einzelsportereignis der Welt einstuften.

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl Halftime Show: Bad Bunny begeistert von der ersten Sekunde

Der 31-Jährige legte eine der besten Halftime-Shows der vergangenen Jahre auf den Rasen des Levi’s Stadiums in Santa Clara. Von Sekunde eins an wummerten mitreißende Latino-Rhythmen durch das Rund.

Während Usher in Las Vegas auf Alicia Keys setzte, statt auf eine eigene gute Performance, und Kendrick Lamar seine Show mit düsterem Storytelling wie ein Videospiel aufbaute, setzte Bad Bunny genau auf das, was seine Musik auslösen soll: Lebensfreude.

Allein die Auswahl der Überraschungsgäste zeigt, wie sehr sich auch die Größten des Showbusiness mit der Musik von Bad Bunny identifizieren: Lady Gaga und Ricky Martin sangen, Pedro Pascal und Jessica Alba tanzten – und das Publikum tobte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl Halftime Show: Bad Bunny mit wichtiger Botschaft

Kurz vor Ende des Auftritts sendete der Künstler noch eine Nachricht in die Welt, die vor allem in Zeiten von Spaltung und politischen Debatten oft vergessen wird. Auf der Anzeigetafel des Stadions prangte: "The only thing more powerful than hate is love" – das Einzige was stärker ist als Hass ist die Liebe.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Super Bowl: Stefon Diggs und Cardi B getrennt?

Bad Bunny hat der Welt gezeigt, dass Musik unabhängig von der Sprache verbindet und sich mit diesem Auftritt in die Reihe legendärer Halbzeit-Shows eingereiht.

Nach den düsteren und ernsteren Auftritten der vergangenen Jahre hat die NFL mit ihrer Auswahl Mut bewiesen und wurde belohnt. Man hätte nur mehr Fotos machen sollen! Gracias papi!

Auch interessant: Super Bowl 2026: Es braucht keine Superstar-Quarterbacks für den Titel

Und: Sam Darnold ist Super-Bowl-Champion: Der Quarterback, der zeigt, dass nicht nur Talent zählt

Mehr News und Videos
imago images 1072110489
News

Patriots-Star verliert Super Bowl und wohl auch Freundin

  • 12.02.2026
  • 09:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots US, Mexico & Canada customers only Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Recording artist Bad Bunny performs a...
News

Halftime Show: Die politischen Botschaften von Bad Bunny

  • 12.02.2026
  • 09:43 Uhr
New England Patriots quarterback Drake Maye (10) looks to pass before a sack for a loss of 7 yards in the second quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, Feb...
News

Größte Patriots-Baustelle: Maye braucht Hilfe

  • 12.02.2026
  • 09:43 Uhr
imago images 1028752777
News

Spektakuläres NFL-Comeback von Ex-Star-QB?

  • 12.02.2026
  • 08:48 Uhr

NFL: Stefon Diggs kommt nicht in den Club?

  • Video
  • 01:00 Min
  • Ab 0
Top Free Agents
News

Acht Super-Bowl-Stars verfügbar: Die 30 besten Free Agents

  • 11.02.2026
  • 16:05 Uhr
(260209) -- SANTA CLARA, Feb. 9, 2026 -- New England Patriots Christian Gonzalez (C) defends during the NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX between Seattle Seahawks and New England Pat...
News

Kommentar: Patriots-Star verdient Rekordvertrag

  • 11.02.2026
  • 14:46 Uhr
NFL, American Football Herren, USA 2026: Super Bowl LX FEB 08 New England Patriots quarterback Drake Maye (10) fumbles the ball after being hit by Seattle Seahawks linebacker Derick Hall (58) durin...
News

Super-Bowl-Held wäre fast gestorben

  • 11.02.2026
  • 13:25 Uhr
imago images 1072333098
News

Bad Bunny: Halftime Show sorgt für Taco-Wahn und Toiletten-Phänomen

  • 11.02.2026
  • 10:12 Uhr
imago images 1072309045
News

Sam Darnold: Erst sah er Geister – jetzt ist er Champion

  • 11.02.2026
  • 09:43 Uhr