Super Bowl 2026: Bad Bunny sorgt für beste Halftime Show seit Jahren - ein Kommentar

Ansteckende Rhythmen, eine Botschaft ohne Belehrung und Gastauftritte von zwei weiteren Superstars. Bad Bunny zeigt, warum die Entscheidung, ihn zum Act der Halftime Show zu machen, nicht nur gerechtfertigt sondern nötig war. Ein Kommentar. Vom Super Bowl berichtet Dominik Kaiser "Debí Tirar Más Fotos" heißt der bekannteste Titel von Bad Bunny und bedeutet "Ich hätte mehr Fotos machen sollen". Genau das ist das Fazit nach dem Auftritt des Puertoricaners in der Halbzeit-Show des Super Bowls. Der Auftritt von Benito Antonio Martínez Ocasio war nichts weniger als eine episch inszenierte Backpfeife ins Gesicht der Leute, die die Nominierung eines rein spanisch singenden Künstlers als untauglich für das größte Einzelsportereignis der Welt einstuften.

Super Bowl Halftime Show: Bad Bunny begeistert von der ersten Sekunde Der 31-Jährige legte eine der besten Halftime-Shows der vergangenen Jahre auf den Rasen des Levi’s Stadiums in Santa Clara. Von Sekunde eins an wummerten mitreißende Latino-Rhythmen durch das Rund. Während Usher in Las Vegas auf Alicia Keys setzte, statt auf eine eigene gute Performance, und Kendrick Lamar seine Show mit düsterem Storytelling wie ein Videospiel aufbaute, setzte Bad Bunny genau auf das, was seine Musik auslösen soll: Lebensfreude. Super Bowl 2026 Halftime Show: Bad Bunny sorgt für US-Statement - zwei große Stars als Überraschungsgäste Allein die Auswahl der Überraschungsgäste zeigt, wie sehr sich auch die Größten des Showbusiness mit der Musik von Bad Bunny identifizieren: Lady Gaga und Ricky Martin sangen, Pedro Pascal und Jessica Alba tanzten – und das Publikum tobte.

Super Bowl Halftime Show: Bad Bunny mit wichtiger Botschaft Kurz vor Ende des Auftritts sendete der Künstler noch eine Nachricht in die Welt, die vor allem in Zeiten von Spaltung und politischen Debatten oft vergessen wird. Auf der Anzeigetafel des Stadions prangte: "The only thing more powerful than hate is love" – das Einzige was stärker ist als Hass ist die Liebe.

