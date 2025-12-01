- Anzeige -
Super bowl lx

Super Bowl 2026: NFL gibt Sänger der Nationalhymne bekannt - Pre-Game-Acts stehen fest

  • Veröffentlicht: 01.12.2025
  • 22:01 Uhr
  • ran.de

Die NFL gibt die Pre-Game Show für den Super Bowl LX bekannt. Gleich drei Stars treten vor dem Kickoff auf und performen unter anderem die Nationalhymne.

Nach Bad Bunny als Halftimeshow-Act hat die NFL nun auch die Künstler für die Pre-Game-Show beim Super Bowl LX  in San Francisco bekanntgegeben.

Die Musikstars Charlie Puth, Brandi Carlile und Coco Jones werden vor dem Kickoff auftreten. Charlie Puth singt die Nationalhymne, Brandi Carlile trägt "America the Beautiful" vor, und Coco Jones performt "Lift Every Voice and Sing".

Außerdem werden alle Songs in Gebärdensprache interpretiert, unter anderem von Fred Beam, Julian Ortiz und Celimar Rivera Cosme. Letztere wird auch Bad Bunnys Halftimeshow in Puerto Rican Sign Language begleiten.

Charlie Puth ist bekannt für Hits wie "See You Again" und "Attention", Brandi Carlile ist 11-fache Grammy-Gewinnerin und Coco Jones gewann 2024 einen Grammy für ihre R&B-Hits.

