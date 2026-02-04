- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

Super Bowl 2026 - Star der Seahawks verrät: Darum kenne ich den FC Bayern München

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 10:42 Uhr
  • Christoph Dommisch und Dominik Kaiser

Leonard Williams verrät am ran-Mikrofon, wie er auf den FC Bayern München aufmerksam wurde. Hat der Defensive End der Seattle Seahawks auch einen Lieblingsspieler?

Vom Super Bowl berichten Christoph Dommisch und Dominik Kaiser

Im Super Bowl LX gegen die New England Patriots (am Montag um 0:30 Uhr im Liveticker) wird sich Leonard Williams auf Football konzentrieren.

Der Defensive End der Seattle Seahawks hat aber auch etwas für Fußball übrig, wie er am ran-Mikrofon verriet.

"Ich erinnere mich, wie ich bei USC war. Eines der Spiele, die wir immer im Aufenthaltsraum der Spieler gezockt haben, war FIFA. Und eines meiner Lieblingsteams war da immer der FC Bayern", sagte der 31-Jährige.

Einen Lieblingsspieler habe er aber nicht, dafür ist die College-Zeit wohl schon zu lange her: "Ich kann mich nicht erinnern."

Da Williams zwischen 2012 und 2014 an der University of Southern California spielte, ist es allerdings gut möglich, dass Franck Ribery, Arjen Robben und Thomas Müller weit vorne gelegen haben dürften.

Auch interessant: Lorenz Metz vor Super Bowl: "Option zu spielen ist da"

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 05.02.2026
  • 12:09 Uhr
imago images 1070431594
News

Die besondere Liebesgeschichte von Drake Maye

  • 05.02.2026
  • 12:09 Uhr
imago images 1071770866
News

Patriots im Super Bowl: Brady überrascht mit Ansage

  • 05.02.2026
  • 12:05 Uhr
imago images 0831633727
News

Kommentar: Die NFL macht mit Bad Bunny alles richtig

  • 05.02.2026
  • 11:50 Uhr
Vrabel McDaniels
News

Super Bowl: Patriots halten Trainingsinhalte bewusst zurück

  • 05.02.2026
  • 11:07 Uhr
imago images 1070663027
News

Schlechte Nachrichten für Mahomes: Wieder Ärger um Papa

  • 05.02.2026
  • 10:44 Uhr
SoFi Stadium
News

Super Bowl: Ticketpreise sogar etwas "günstiger" als 2025

  • 05.02.2026
  • 10:44 Uhr
imago images 1072027754
News

So sah die Welt beim letzten Super Bowl Patriots vs. Seahawks aus

  • 05.02.2026
  • 10:35 Uhr
NFL Essen Super Bowl
News

10.000 Hotdogs! So viel Essen wird beim Super Bowl verkauft

  • 05.02.2026
  • 10:33 Uhr
Tampa Bay Buccaneers v Los Angeles Rams - NFL 2025
News

NFL: Historischer Milliarden-Deal mit ESPN!

  • 05.02.2026
  • 10:27 Uhr