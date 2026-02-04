NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
Super Bowl 2026 - Star der Seahawks verrät: Darum kenne ich den FC Bayern München
- Aktualisiert: 05.02.2026
- 10:42 Uhr
- Christoph Dommisch und Dominik Kaiser
Leonard Williams verrät am ran-Mikrofon, wie er auf den FC Bayern München aufmerksam wurde. Hat der Defensive End der Seattle Seahawks auch einen Lieblingsspieler?
Vom Super Bowl berichten Christoph Dommisch und Dominik Kaiser
Im Super Bowl LX gegen die New England Patriots (am Montag um 0:30 Uhr im Liveticker) wird sich Leonard Williams auf Football konzentrieren.
Der Defensive End der Seattle Seahawks hat aber auch etwas für Fußball übrig, wie er am ran-Mikrofon verriet.
"Ich erinnere mich, wie ich bei USC war. Eines der Spiele, die wir immer im Aufenthaltsraum der Spieler gezockt haben, war FIFA. Und eines meiner Lieblingsteams war da immer der FC Bayern", sagte der 31-Jährige.
Einen Lieblingsspieler habe er aber nicht, dafür ist die College-Zeit wohl schon zu lange her: "Ich kann mich nicht erinnern."
Da Williams zwischen 2012 und 2014 an der University of Southern California spielte, ist es allerdings gut möglich, dass Franck Ribery, Arjen Robben und Thomas Müller weit vorne gelegen haben dürften.
