Patriots-Quarterback Drake Maye kann im Super Bowl auf die Unterstützung seiner Ehefrau zählen. Beide verbindet eine besondere Liebegeschichte. Von Franziska Wendler Mit nur 23 Jahren steht Drake Maye bereits vor der größten Herausforderung, die es für einen Quarterback in der besten Football-Liga der Welt geben kann. Der Spielmacher tritt mit den New England Patriots im Super Bowl LX gegen die Seattle Seahawks an (Montag, 9. Februar ab 00:30 Uhr im Liveticker). Im Rampenlicht stehen dürfte dann aber nicht nur der Signal Caller, sondern auch seine Ehefrau: Ann Michael Maye. Im vergangenen Sommer besiegelte das Paar den Bund fürs Leben, bei den Fans der Patriots ist die Frau ihres Quarterbacks längst zur einer Lieblingsfigur geworden.

Woche für Woche begeistert sie mit ihrer Unterstützung und ihren besonderen Outfits die Fans. Vor allem im AFC Championship Game wusste sie mit einer maßgeschneiderten Jacke zu überzeugen, die die gesamte Entwicklung des Patriots-Logos im Laufe der Historie zeigte. "Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin, #10!!!! Zu sehen, wie deine Träume wahr werden, ist der größte Segen, und ich liebe dich!!!!!", schrieb sie nach dem Einzug der Patriots in den Super Bowl an ihren Mann gerichtet bei Instagram.

Ann Michael Maye begeistert Patriots-Fans Ann Michael Maye, die in Anlehnung an die TV-Serie Game of Thrones den Spitznamen "The Queen of the North" trägt, hat die Pats-Fans in der zweiten Saison ihres Ehemanns längst für sich eingenommen. Unzählige Fans vergleichen sie in den sozialen Netzwerken bereits mit Gisele Bündchen, der Ex-Frau von Patriots-Legende Tom Brady. "Ja, es heißt immer: 'Gisele könnte niemals dies, Gisele würde niemals das tun'", sagte sie jüngst in einem Video mit "Barstool"-Gründer Dave Portnoy und fügte hinzu: "Gisele ist wunderschön – sie hat sich ziemlich gut geschlagen, Leute." Inzwischen ist aber auch Maye selbst zu einer Berühmtheit geworden.

Vergleiche mit Gisele Bündchen Ihre Online-Backvideos veranlassten den lokalen Kabelsender "NBC Sports Boston" bereits dazu, ihr eine eigene Fernsehsendung zu geben. "Ich bin definitiv nicht daran gewöhnt. Es ist irgendwie sehr schnell eskaliert", sagte sie jüngst im "ESPN"-Interview in Bezug auf ihren plötzlichen Ruhm. "Ich bin daran gewöhnt, dass Drake ihn hat. Überall, wo wir hingehen, bitten ihn die Leute um Fotos, und ich bin diejenige, die die Fotos macht. Jetzt, wo die Leute mich wollen, ist es seltsam. Es ist verrückt. Aber es ist wirklich cool."

NFL: 10 Gründe, warum man die New England Patriots lieben sollte 1 / 11 © Imago 10 Gründe, die New England Patriots zu lieben

Sie sind eine der umstrittensten Franchises der NFL. Manche lieben sie, manche hassen sie. In diesem Jahr stehen sie zum ersten Mal seit 2018 im Super Bowl. ran nennt zehn Gründe, warum man die New England Patriots lieben kann. © Screenshot/ran.de Die Drake-May-Ära

Wie schafft man es, die riesige Tom-Brady-Lücke zu schließen? Das war für Jahre die große Frage der Patriots. Drake Maye änderte das schlagartig: Der QB läutet aktuell eine neue Ära ein, wurde zum Most Improved Player 2025 gewählt und ist zudem auch noch abseits des Platzes sympathisch – er ist dafür bekannt, sich an freien Tagen auch mal bei lokalen Suppenküchen zu engagieren. Zudem sind die Social-Media-Accounts von ihm und seiner Frau Ann Michael voller niedlicher Posts - das macht es leicht, Fan zu werden. © youtube/MikePetraglia Besitzer Robert Kraft

Robert Kraft dürfte einer der sympathischsten Teambesitzer der ganzen Liga sein. Eigentlich lebt der 78-Jährige den Traum jedes NFL-Fans: Seit 1971 besitzt Kraft Saisontickets für die New England Patriots und im Jahr 1988 kaufte sich der Unternehmer die Franchise. Doch auch als Eigentümer der Patriots ist sich Kraft für keinen Spaß zu schade. Egal ob er mit Ex-Patriots-Star Ty Law (li.) auf der Bühne tanzt, oder gemeinsam mit Rob Gronkowski und Flo Rida die Menge anheizt, Robert Kraft muss man einfach mögen. Selbst ein Prostituierten-Skandal ändert nichts an seiner Beliebtheit bei den Fans. © 2016 Getty Images Chance für deutsche Spieler

Gerade in Deutschland sind die New England Patriots extrem beliebt. Es ist das Team, das immer wieder deutschen Spielern eine Chance gibt. Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer überstrahlt natürlich alle, doch auch Markus Kuhn kämpfte bereits um einen Kaderplatz, verpasste jedoch den Sprung in den 53-Mann-Kader. 2020 lieferte dann Jakob Johnson eine Cinderella-Story. Der Schwabe kam über das International Pathway Programm zum Champion, war - wie es Coach Belichick nannte - der 91. Mann im 90-Mann-Kader und schaffte trotzdem den Sprung ins aktive Roster. Leider beendete eine Schulterverletzung seine Saison frühzeitig - 2020 erzielte er dann aber für die Patriots den ersten Offensiv-Touchdown eines Deutschen in der NFL-Geschichte. © IMAGO/Icon Sportswire Das Gillette Stadium

Eines der modernsten Stadien der NFL wird stetig weiter aufgerüstet. Der riesige Leuchtturm hinter der Endzone wurde erneuert und misst nun über 65 Meter Höhe. Zudem hat das Stadion nun die größte Outdoor-Videowand der Liga. Hier geht man gerne zu den Spielen! © 2016 Getty Images Tom Brady

Ja, viele gegnerische Fans haben Tom Brady gehasst. Dennoch dürfte unumstritten sein, dass er mit sechs Super-Bowl-Siegen einer der größten Quarterbacks der Geschichte ist. Hinzu kommt: Die Geschichte von Tom Brady dürfte wohl eine der größten Underdog-Stories der Geschichte sein. Als der Passgeber an Stelle 199. gedraftet wurde, hätte ihm wohl niemand eine solche Karriere zugetraut. Erst mit 45 Jahren beendete Brady 2023 seine absolut legendäre Karriere bei den Tampa Bay Buccaneers. Bis heute ist sein Name aber eng mit den Patriots verbunden, er gehört seit 2024 der Patriots-Hall-of-Fame an. © 2009 Getty Images Die (fast) perfekte Saison

Im Jahr 2007 waren die Patriots das (fast) perfekte Team. Bis zum Super Bowl blieb das Team von Head Coach Bill Belichick ungeschlagen, zog jedoch dort gegen die New York Giants den Kürzeren. Wer im Jahr 2007 den Patriots nicht gerne zusah, hat den Football nie geliebt. Vor allem das Duo Tom Brady und Randy Moss begeisterte mit atemberaubendem Football. Brady ließ die Fans mit insgesamt 50 Touchdown-Pässen in der Regular Season jubeln, Moss fing 23 davon. Es war die beste Saison in den Karrieren beider Spieler. © 2015 Getty Images Unbeachtete Spieler werden Stars

Die "Do-your-Job-Mentalität" zeigt sich vor allem beim Draft und den Free-Agent-Zugängen der Patriots. Julian Edelman (Runde 7) und Tom Brady (Runde 6) sind nur einige Beispiele von Spielern, die von anderen Teams nicht beachtet wurden und zu absoluten Top-Spielern heranreiften. Die Herangehensweise wird belohnt und bescherte der Franchise bislang den ein oder anderen überraschenden Pro-Bowl-Spieler. © Imagn Images Head Coach Mike Vrabel und die Patriots-DNA

Der legendäre Belichick war lange Zeit ein Grund, Fan der Patriots zu werden - doch nach sechs Super-Bowl-Siegen musste er 2023 gehen. Mittlerweile haben die Patriots einen Nachfolger gefunden, der vielleicht ebenfalls eine Ära prägen kann: Mike Vrabel gewann als Spieler drei Ringe mit den Patriots, 2025 kehrte er an die Seitenlinie zurück. Er hat die "Patriots-DNA", die von Belichick jahrelang geprägt wurde, in sich und könnte dieses Jahr bereits seine Bemühungen krönen. © 2014 Getty Images End Zone Militia

Bei Heimspielen gibt es eine Gruppe, die sich egal bei welchem Wetter im Stadion befindet: die End Zone Militia. Nach jedem Patriots-Touchdown feuert sie eine Salve aus ihren Musketen in den Himmel von Foxborough. Das Besondere: Die im Stil der Minutemen gekleidete Gruppe bekommt kein Geld für ihre Auftritte. Vielmehr wollen diese speziellen Patriots-Anhänger den Fans einen Geschmack von New Englands Geschichte näherbringen. © IMAGO/Imagn Images Die "Pawtriots"

Die New England Patriots setzen sich auf ganz besondere Art und Weise für Tiere ein: Das Team fördert Teamadoptionen und veranstaltet sogar eigene Tailgate-Partys für Hunde und ihre Besitzer. Der "offizielle Botschafter" des Programms ist niemand Geringeres als Heisman Kraft - der Hund der Besitzer-Familie der Patriots.

Dass Drake und Ann Michael Maye mit Anfang 20 bereits als Ehepaar dem immer größer werdenden Ruhm begegnen, kommt dabei nicht von ungefähr. Bereits im zarten Alter von zwölf Jahren lernte sich das Paar kennen und ging wenig später eine Beziehung ein, die sie während ihrer gesamten High-School-Zeit fortsetzten. Als der Quarterback später an die University of North Carolina rekrutiert wurde, schrieb sich seine Ehefrau, damals noch Ann Michael Hudson, ebenfalls an der Universität ein. Die Romanze ging weiter - und auch die Familie war involviert.

