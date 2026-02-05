Super Bowl 2026: Die verrücktesten Wetten - verhaftet ICE Rapper Bad Bunny auf der Bühne?

- Anzeige -

Super Bowl: Erwähnt Bad Bunny "ICE" oder "Trump" bei der Halftime Show? Erst vor wenigen Tagen gewann Bad Bunny den Grammy für das Album des Jahres. Seine Dankesrede begann der Puerto Ricaner mit den Worten "ICE out" und kritisierte in der Folge die US-Einwanderungspolitik. Dass der auf Spanisch singende Künstler die Halftime Show macht, kam vor allem bei den Anhängern von US-Präsident Donald Trump nicht allzu gut an. Nun können Wettende Geld darauf setzen, ob Bad Bunny die Worte "ICE" und/oder "Trump" erwähnt, eine "ICE"-Maske trägt – und sogar, ob der 31-Jährige während seiner Performance von ICE-Beamten festgenommen wird.

Super Bowl: Wird Bad Bunny bei der Halftime Show zensiert? Auch zur Halftime Show selbst gibt es unzählige Wetten. Grüßt Bad Bunny Puerto Rico? Singt er einen neuen Song? Wechselt er komplett sein Outfit? Und für die TV-Zuschauer wohl am wichtigsten: Ist seine Performance wirklich vollumfänglich zu sehen? So kann man etwa wetten, ob Teile seiner Songtexte stummgeschaltet oder zensiert werden.

Super Bowl 2025: So lief die Halftime Show mit Kendrick Lamar

Rap-Superstar Kendrick Lamar hat die Halbzeitshow des Super Bowl LIX in New Orleans gerockt. ran hat die Bilder und zeigt euch, wer Lamar unterstützte.

Super Bowl Halftime Show 2026: Darum fiel die Wahl auf Bad Bunny © UPI Photo So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

Lamar trat im abgedunkelten Caesars Superdome auf und sang ein Medley seiner Hits wie "Squabble up", "HUMBLE", "Peekaboo", "Luther" und "Not Like Us". © Imagn Images So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

Hollywood-Legende Samuel L. Jackson unterstützte den Rapper in der Rolle des Ansagers, der Schauspieler trat in einem Uncle-Sam-Kostüm auf. © Imagn Images So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

Wie Jacksons Auftritt wohl Donald Trump gefallen hat? Der Schauspieler ist ein großer Kritiker des US-Präsidenten, der die Show im Stadion verfolgte. © DeFodi Images So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

Als Gast-Star war R&B-Sängerin SZA auf der Bühne, die mit Lamar den Song "All the Stars" sang. © DeFodi Images So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

Fun-Fact: In einem Insta-Post trug SZA kürzlich das Trikot einer Hobby-Fußballmannschaft aus Heinsberg, inklusive Werbeaufdruck für einen örtlichen Garten- und Landschaftsbauer. Im Super Bowl setzte sie aber leider auf ein anderes Outfit. © 2025 Getty Images So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

Überraschend dabei war auch Serena Williams. Der Tennis-Superstar tanzte am Rande der Bühne zu Kendrick Lamars Songs. © 2025 Getty Images So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

DJ Mustard (l.) betrat ebenfalls die Bühne, um mit Lamar den Song "Not Like Us" zu perfomen. © DeFodi Images So lief die Halftime-Show mit Kendrick Lamar

Kendrick Lamars Auftritt war gelungen, allerdings gab es schon deutlich spektakulärere Halftime-Shows bei früheren Super Bowls.

Super Bowl: Kommt Patriots-Receiver Mack Hollins barfuß ins Stadion? Mack Hollins erlangte bereits im Trikot der Buffalo Bills Berühmtheit, als er barfuß zu den Spielen erschien. Seinen unkonventionellen Lebensstil hat er auch nach New England mitgebracht – und das selbst bei eisigen Temperaturen. Kommt er auch zum größten Spiel seiner Karriere ohne Schuhe? Die Wetten laufen.

Super Bowl: Wer wird der Schnellste – und wie schnell? Jaxon Smith-Njigba? Kenneth Walker? TreVeyon Henderson? Wird einer von ihnen der schnellste Spieler beim Super Bowl? Gewettet werden kann beim NFL-Spektakel auf den Athleten mit dem höchsten Top-Speed – und nicht nur das. Sogar auf die genaue Geschwindigkeit kann Geld gesetzt werden. Favorit ist übrigens keiner der genannten Drei, sondern Seahawks-Receiver und Kick Returner Rashid Shaheed. Super Bowl: Überraschung um Taylor Swift?

Super Bowl: Wirft Seattle an der gegnerischen 1-Yard-Linie? Im Februar 2015 trafen die Seahawks und Patriots zum bis dato letzten Mal in einem Super Bowl aufeinander. NFL- und speziell Seahawks-Fans dürften sich noch gut an die Interception erinnern, die Patriots-Star Malcolm Butler seinerzeit an der 1-Yard-Linie gelang. Daran angelehnt kann man in diesem Jahr wetten, ob die Seahawks überhaupt einen Pass an der gegnerischen 1-Yard-Linie wagen. Kleiner Hinweis: Seattle erzielte in dieser Saison sieben Touchdowns aus einem Yard – alle sieben waren dabei aber Rushes.

Super Bowl: Wie ist Gatorade-Farbe im Siegestaumel? Nach Spielende wird der Head Coach des Siegerteams traditionell mit Gatorade überschüttet. Fragt sich nur, welche Farbe das Sportgetränk haben wird. Aktuell liegen bei den Wettanbietern die Farben Blau und Orange ganz vorne, zur Wahl stehen aber auch Gelb/Limette, Grün, Lila, Rot/Rosa und eine durchsichtige Flüssigkeit.

