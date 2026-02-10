Super Bowl 2027: Seattle Seahawks nicht alleiniger Favorit - Wettquoten aller NFL-Teams

Super Bowl 60 ist gerade erst absolviert, da haben die Buchmacher bereits die Wettquoten auf den Sieger für den Super Bowl 2027 herausgegeben.

von Mike Stiefelhagen

Die NFL-Saison 2025 ist offiziell vorbei.

Die Seattle Seahawks gewannen den Super Bowl LX (29:13) gegen die New England Patriots und feierten mit der Vince Lombardi-Trophy. Während Seattle den Titel genießt, richtet sich der Blick der Liga bereits auf die Saison 2026. Das Ziel: im Super Bowl 2027 zu stehen.

ran zeigt vorab die Wettquoten der Buchmacher. Welches Team hat die besten Chancen? (Quelle: DraftKings Sportsbook, 10. Februar 2026, 10:00 Uhr)

Zur Erklärung: Die Zahlen (z. B. +950) sind sogenannte "Moneyline Odds". Sie zeigen, wie hoch der Gewinn bei einer Wette wäre. Je niedriger die Zahl, desto höher das Vertrauen der Buchmacher, dass das Team den Super Bowl gewinnen könnte. Bei einem Einsatz von 100 Dollar würde man in diesem Fall 950 Dollar gewinnen.