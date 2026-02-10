NFL-Highlights auf Joyn
Super Bowl 2027: Seattle Seahawks nicht alleiniger Favorit - Wettquoten aller NFL-Teams
- Aktualisiert: 12.02.2026
- 14:26 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Super Bowl 60 ist gerade erst absolviert, da haben die Buchmacher bereits die Wettquoten auf den Sieger für den Super Bowl 2027 herausgegeben.
Die NFL-Saison 2025 ist offiziell vorbei.
Die Seattle Seahawks gewannen den Super Bowl LX (29:13) gegen die New England Patriots und feierten mit der Vince Lombardi-Trophy. Während Seattle den Titel genießt, richtet sich der Blick der Liga bereits auf die Saison 2026. Das Ziel: im Super Bowl 2027 zu stehen.
ran zeigt vorab die Wettquoten der Buchmacher. Welches Team hat die besten Chancen? (Quelle: DraftKings Sportsbook, 10. Februar 2026, 10:00 Uhr)
Zur Erklärung: Die Zahlen (z. B. +950) sind sogenannte "Moneyline Odds". Sie zeigen, wie hoch der Gewinn bei einer Wette wäre. Je niedriger die Zahl, desto höher das Vertrauen der Buchmacher, dass das Team den Super Bowl gewinnen könnte. Bei einem Einsatz von 100 Dollar würde man in diesem Fall 950 Dollar gewinnen.
Super Bowl 61 - Wettquoten auf die Teams
Seattle Seahawks: +950
Los Angeles Rams: +950
Buffalo Bills: +1100
Philadelphia Eagles: +1350
New England Patriots: +1300
Baltimore Ravens: +1300
Green Bay Packers: +1400
Detroit Lions: +1400
Los Angeles Chargers: +1500
Kansas City Chiefs: +1500
San Francisco 49ers: +1700
Houston Texans: +1900
Denver Broncos: +1900
Jacksonville Jaguars: +2000
Chicago Bears: +2500
Cincinnati Bengals: +2800
Dallas Cowboys: +3500
Tampa Bay Buccaneers: +4000
Washington Commanders: +6000
Pittsburgh Steelers: +6000
Minnesota Vikings: +6000
Indianapolis Colts: +6000
New York Giants: +7000
Atlanta Falcons: +8000
Tenneesee Titans: +10000
New Orleans Saints: +10000
Carolina Panthers: +10000
Cleveland Browns: +15000
New York Jets: +20000
Las Vegas Raiders: +20000
Miami Dolphins: +25000
Arizona Cardinals: +25000