NFL
Super Bowl 2026 – Schwänzen für die Parade der Seattle Seahawks? Tausende nicht in der Schule
- Veröffentlicht: 12.02.2026
- 12:37 Uhr
- ran.de
Seattle blieb unnachgiebig: Die Schulen blieben während der Parade der Seahawks offen. Schüler und auch Mitarbeiter hielt das aber offenbar nicht ab.
In Philadelphia blieben die Schulen für die Parade nach dem Super-Bowl-Sieg im vergangenen Jahr geschlossen. Kansas City sorgte im Jahr davor ebenfalls dafür, dass niemand in die Schule musste und stattdessen mitfeiern konnte.
Seattle wählte einen anderen Ansatz und ließ die Schulen am Mittwoch geöffnet. Im Vorfeld wurde zudem klargestellt, dass eine Teilnahme an der Super-Bowl-Parade der Seahawks nicht als entschuldigtes Fehlen gewertet werde.
Viele Schüler und Lehrkräfte ließen sich davon aber offenbar nicht zurückhalten.
Denn Tausende gingen nicht zur Schule, wie die "Seattle Times" berichtet. 12.697 Schüler sowie 663 Mitarbeiter fehlten nach Angaben des Schulbezirks.
Seahawks: Schulen blieben geöffnet
Offen ist freilich, wie viele davon tatsächlich zur Parade gegangen sind oder zum Beispiel krank waren oder aus anderen Gründen gefehlt haben. Ein Sprecher der Schulbehörde erklärte jedoch, dass mehrere Hundert Beschäftigte mehr als üblich gefehlt hätten.
Schulbezirksleiter Ben Shuldiner räumte zudem ein, dass zahlreiche Kinder mit Zustimmung ihrer Eltern zur Parade gegangen seien. Auch wenn das in diesem Jahr nicht als Entschuldigung durchgeht.