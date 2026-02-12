Seattle blieb unnachgiebig: Die Schulen blieben während der Parade der Seahawks offen. Schüler und auch Mitarbeiter hielt das aber offenbar nicht ab.

In Philadelphia blieben die Schulen für die Parade nach dem Super-Bowl-Sieg im vergangenen Jahr geschlossen. Kansas City sorgte im Jahr davor ebenfalls dafür, dass niemand in die Schule musste und stattdessen mitfeiern konnte.

Seattle wählte einen anderen Ansatz und ließ die Schulen am Mittwoch geöffnet. Im Vorfeld wurde zudem klargestellt, dass eine Teilnahme an der Super-Bowl-Parade der Seahawks nicht als entschuldigtes Fehlen gewertet werde.

Viele Schüler und Lehrkräfte ließen sich davon aber offenbar nicht zurückhalten.

Denn Tausende gingen nicht zur Schule, wie die "Seattle Times" berichtet. 12.697 Schüler sowie 663 Mitarbeiter fehlten nach Angaben des Schulbezirks.