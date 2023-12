AFC Wild Card Round: #7 Indianapolis Colts at #2 Miami Dolphins

Während die Colts (8-7) in Week 16 eine empfindliche Pleite in Atlanta kassierten, entschieden die Dolphins (11-4) den Kracher gegen die Cowboys knapp für sich. Stand jetzt käme es in der ersten Playoff-Runde zum Duell in Miami. Der Platz der Colts wackelt in der ausgeglichenen AFC South allerdings bedenklich. (Spiele in Woche 17: Raiders @ Colts, Dolphins @ Ravens) © USA TODAY Network