Überraschung am Dienstag-Mittag. Saquon Barkley und die New York Giants haben sich auf einen neuen Ein-Jahres-Vertrag geeinigt, wie Insider Ian Rapoport berichtet.

Langfristige Verlängerung nicht mehr möglich

Dieser hatte zuvor durchaus im Raum gestanden, weil Barkley auf einem neuen Arbeitspapier bestanden hatte.

Nach dem Verstreichen der Deadline Mitte Juli war keine langfristige Verlängerung mehr möglich, daher der Kompromiss der beiden Seiten.

2022 hatte Barkley in 16 Spielen 1312 Rushing Yards und zehn Touchdowns erzielt und New York so bis in die Playoffs geführt, wo man in der Wild Card Round, die besser gesetzten Minnesota Vikings ausschaltete, bevor sich in der Divisional Round die Philadelphia Eagles als zu stark erwiesen.

Die Giants hatten in der laufenden Offseason bereits mit einer Verlängerung über vier Jahre und 160 Millionen Dollar für Quarterback Daniel Jones für Aufsehen gesorgt.