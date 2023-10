Tennessee Titans: Tannehill-Ausfall droht - Will Levis wird wohl starten

So brachte er während seiner Auftritte nur 31 von 61 Pässen für 276 Yards an, ein Passing Touchdown gelang ihm nicht.

Willis startete vergangene Saison drei Spiele anstelle von Tannehill, Vrabel ließ den Drittrunden-Pick von 2022 dabei in einer äußerst konservativen Offensive spielen - mit viel Laufspiel.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport würde bei einem Fehlen Tannehills Rookie Levis von Beginn an auflaufen. Zwar soll wohl auch Willis Spielzeit bekommen, der "primäre" Quarterback wäre aber der 2023er Zweitrundenpick.

Wenn Tannehill ausfällt, plant Vrabel, Malik Willis und Will Levis im Spiel am Sonntag gegen die Atlanta Falcons einzusetzen.

Tannehill musste bei der Niederlage in Woche 6 gegen die Baltimore Ravens aufgrund einer Knöchelverletzung vorzeitig das Feld verlassen.

Den Tennessee Titans droht ein Ausfall von Quarterback Ryan Tannehill. Medienberichten zufolge könnte daher Rookie Will Levis starten und zu seinem NFL-Debüt kommen.

Anders als Willis hat Levis für die Titans bislang noch keine Partie bestritten. Das könnte sich am kommenden Wochenende gegen die Atlanta Falcons (am Sonntag ab 18 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) ändern.

Ob Tannehill spielen kann, wird sich erst noch zeigen. Laut Rapoport trägt der Quarterback aktuell einen Gipsverband und hat eine ähnliche Verletzung wie die, welche im vergangenen Jahr zu einer OP geführt hatte.