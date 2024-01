Tennessee Titans: Tür für Derrick Henry weit offen

Und dann das Wichtigste: "Wenn er offen für eine Rückkehr ist und es für uns passt, werde ich nie Nein zu guten Spielern sagen", so Callahan weiter, der zudem Henrys Führungsqualitäten lobte: "Ich denke auf jeden Fall, dass er noch Sprit im Tank hat. Also mal sehen, wohin das führt."

Henry sei ein bemerkenswerter Spieler, der lange Zeit das Gesicht der Franchise gewesen sei: "Wenn man an die Tennessee Titans denkt, denkt man an Derrick Henry. Er hat sich das verdient."

"Ich denke, ein Spieler wie Derrick Henry passt in jede Offensive", betonte Callahan im Interview mit "102.5 The Game" in Nashville, der Heimatstadt der Titans.

Henry stand wohl kurz vor Trade

Obwohl der Running-Back-Markt nicht gerade "heiß" ist, könnte Henry Interesse wecken. Kürzlich erst hatte der viermalige Pro Bowler enthüllt, dass er kurz vor der Trade-Deadline fast bei einem Playoff-Team unterschrieben hätte.

In dieser Saison führte der zweimalige NFL-Leader in Rushing Yards und Rushing Touchdowns die Liga in Rushing Attempts (280) an, belegte den zweiten Platz in Rushing Yards (1.167) und landete auf dem siebten Platz bei Rushing Touchdowns (zwölf).

Callahans Worten zufolge muss das nicht Henrys Ende bei den Titans gewesen sein.