NFL-Legende gibt Ratschläge für Rookies
Tom Brady: Draft ist "überbewertetstes Wochenende des NFL-Kalenders"
Tom Brady wurde einst als Nummer 199 des NFL Drafts ausgewählt. Kein Wunder, dass er nun durchblicken ließ, wie überbewertet die Talente-Auswahl in seinen Augen sei. Wichtiger für Rookies und Teams sei der Tag danach.
Tom Brady und der NFL Draft werden wohl keine Freunde mehr.
Im "Rushmore on X" Podcast machte der siebenmalige Super-Bowl-Champion, Anteilseigner der Las Vegas Raiders und Fox-TV-Experte klar, dass das Event in seinen Augen überbewertet sei.
Wichtiger als gute Picks sei demnach, wie die Teams ihre jungen Spieler dann weiterentwickeln.
"Es ist das Eine, sie zu draften. Aber dann musst du sie entwickeln. Das ist in meinen Augen wichtiger", so Brady: "Wir hatten mit dem NFL Draft das überbewertetste Wochenende des ganzen NFL-Kalenders. Denn 99 Prozent dieser Jungs haben in ihrem ersten Jahr keinen bedeutenden Einfluss. Die meisten dieser Spieler werden erst in der Saison 2026 einen Beitrag leisten."
Tipps für Rookies: "Was machst du an Tag zwei?"
Gedrafteten Rookies gab Brady zudem einen Tipp an die Hand: Egal ob als Nummer-Eins-Pick oder als Nummer 199 – jeder Spieler solle sich selbst fragen, wie er sich vom Tag nach dem Draft an verbessern kann: "Was machst du an Tag zwei? Wie bereite ich mich vor?"
Tom Brady wurde im Draft 2000 erst in Runde sechs von den New England Patriots ausgewählt. In seiner ersten Saison im Team konnte er sich von der Nummer vier auf die Nummer zwei der Quarterbacks vorarbeiten, kam allerdings nur auf drei Würfe.
Seinen Durchbruch schaffte Brady in seinem zweiten NFL-Jahr. In seiner langen Karriere gewann er sieben Mal den Super Bowl und wurde fünf Mal Super Bowl MVP.