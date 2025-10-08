Tom Brady: Draft ist "überbewertetstes Wochenende des NFL-Kalenders"

Tom Brady wurde einst als Nummer 199 des NFL Drafts ausgewählt. Kein Wunder, dass er nun durchblicken ließ, wie überbewertet die Talente-Auswahl in seinen Augen sei. Wichtiger für Rookies und Teams sei der Tag danach.

Tom Brady und der NFL Draft werden wohl keine Freunde mehr.

Im "Rushmore on X" Podcast machte der siebenmalige Super-Bowl-Champion, Anteilseigner der Las Vegas Raiders und Fox-TV-Experte klar, dass das Event in seinen Augen überbewertet sei.

Wichtiger als gute Picks sei demnach, wie die Teams ihre jungen Spieler dann weiterentwickeln.

"Es ist das Eine, sie zu draften. Aber dann musst du sie entwickeln. Das ist in meinen Augen wichtiger", so Brady: "Wir hatten mit dem NFL Draft das überbewertetste Wochenende des ganzen NFL-Kalenders. Denn 99 Prozent dieser Jungs haben in ihrem ersten Jahr keinen bedeutenden Einfluss. Die meisten dieser Spieler werden erst in der Saison 2026 einen Beitrag leisten."