Tom Brady zur Krise der New England Patriots: "Was zum Teufel ist hier los?"

Die New England Patriots stürzen in eine frühe sportliche Krise. Und Tom Brady leidet mit.

Die New England Patriots haben einen ersten Tiefpunkt in der noch jungen Saison erreicht. Und Bill Belichick gleich mit.

Das 3:38 bei den Dallas Cowboys in Week 4 war ein Statement der Pats im negativsten Sinne: Die Franchise liegt sportlich am Boden, Trainer-Legende Belichick findet keine Antworten und Mittel und muss die höchste Niederlage seiner NFL-Laufbahn erst einmal verdauen.

Die Baustellen in der Offensive rund um den gegen die Cowboys gebenchten Quarterback Mac Jones sind offenkundig, der Spielmacher kommt auch mit dem neuen Offensive Coordinator Bill O'Brien nicht in Schwung.

Das ist aber nur ein Problem der Patriots, nur eine Facette der Krise, die Gründe sind vielfältig – und sorgen nicht nur bei Belichick für Kopfzerbrechen.

Auch Quarterback-Legende Tom Brady macht sich Sorgen. Und leidet mit seinem früheren Team, das nach vier Spielen bei einer 1:3-Bilanz steht, mit. "Ich schaue nur zu", sagte Brady in seinem "Let's Go!" Podcast. "Und das ist eine schwierige Sache, denn bei manchen Dingen möchte man sich einfach die Haare raufen und sagen: 'Was zum Teufel ist hier los?'"