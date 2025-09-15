Anzeige
Brady-Comeback

Tom Brady kündigt Football-"Comeback" an - NFL-Legende wird in Saudi-Arabien spielen

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 10:32 Uhr
  • Malte Ahrens

Tom Brady hat bekanntgegeben, dass er ein weiteres Mal auf den Rasen zurückkehren wird. An der Seite von NFL-Stars wird er an einem neuen Turnierformat für Flag-Football in Saudi-Arabien teilnehmen.

Der siebenfache Super-Bowl-Champion Tom Brady hat erneut ein Comeback angekündigt. Dieses Mal wird es allerdings nicht durch die NFL-Stadien in Amerika gehen, sondern er wird in Saudi-Arabien auflaufen.

Brady kündigte selbst seine Teilnahme an den "Fanatics Flag Football Classic" an. Dort werden drei Teams mit jeweils acht Spielern in einem Fünf-Gegen-Fünf-Format antreten.

Gespielt wird auf einem 50 Yard großem Feld nach den Regeln, die 2028 auch bei den olympischen Spielen praktiziert werden.

Das Turnier wird im März 2026 stattfinden und von FOX Sports in den USA übertragen. Daher dürfte auch die Verbindung zu Brady bestehen, der für den TV-Sender aktuell als Experte bei NFL-Spielen im Einsatz ist.

Tom Brady kündigt sein Comeback selber an

Brady verkündete sein Comeback höchst selbst: "Ich freue mich zu verkünden, dass ich zurückkommen werde."

Neben Brady werden NFL-Größen wie Christian McCaffrey, CeeDee Lamb, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Maxx Crosby, Tyreek Hill, Odell Beckham Jr. und Rob Gronkowski teilnehmen. Auch die Coches haben Rang und Namen: Pete Carroll, Sean Payton and Kyle Shanahan werden an der Seitenlinie stehen.

Aufgefüllt werden die Teams von verschiedensten Entertainern und Influencern. Trotzdem bringt Brady gleich seine Siegermentalität mit ein: "Wir werden den Pokal nach Hause bringen!"

