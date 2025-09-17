Nachdem Tom Brady beim Heimspiel der Las Vegas Raiders mit Headset in der Trainer-Box saß, wurde wegen seiner Doppelfunktion als TV-Experte schnell Kritik laut. Der NFL zufolge verstieß er aber gegen keine Regeln.

Es war der Aufreger des Spieltags: Tom Brady saß beim Spieltagsabschluss seiner Las Vegas Raiders in der Trainer-Box und trug dabei ein Headset, um die Kommunikation während des Spiels zwischen Trainern und Mannschaft zu verfolgen.

Das Problem liegt auf der Hand: Der frühere Superstar-Quarterback ist Minderheitseigentümer der Raiders sowie TV-Experte bei "FOX" - daher kommt es laut Kritikern zu einem Interessenkonflikt. Während Brady als Experte exklusive Zugänge zu anderen Franchises bekommt, kann er diese Informationen nutzen, um den Raiders beispielsweise beim Gameplan zu helfen.

Die Liga erklärte am Dienstag allerdings, dass Brady gegen keine Regeln verstoßen habe: "Es gibt keine Vorschriften, die es einem Teambesitzer verbieten, während eines Spiels im Coaching-Booth zu sitzen oder ein Headset zu tragen", so NFL-Sprecher Brian McCarthy.