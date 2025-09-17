Anzeige
NFL mit Statement nach Kritik an Tom Bradys Doppelfunktion bei den Las Vegas Raiders und als TV-Experte

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 07:25 Uhr
  • ran.de

Nachdem Tom Brady beim Heimspiel der Las Vegas Raiders mit Headset in der Trainer-Box saß, wurde wegen seiner Doppelfunktion als TV-Experte schnell Kritik laut. Der NFL zufolge verstieß er aber gegen keine Regeln.

Es war der Aufreger des Spieltags: Tom Brady saß beim Spieltagsabschluss seiner Las Vegas Raiders in der Trainer-Box und trug dabei ein Headset, um die Kommunikation während des Spiels zwischen Trainern und Mannschaft zu verfolgen.

Das Problem liegt auf der Hand: Der frühere Superstar-Quarterback ist Minderheitseigentümer der Raiders sowie TV-Experte bei "FOX" - daher kommt es laut Kritikern zu einem Interessenkonflikt. Während Brady als Experte exklusive Zugänge zu anderen Franchises bekommt, kann er diese Informationen nutzen, um den Raiders beispielsweise beim Gameplan zu helfen.

Die Liga erklärte am Dienstag allerdings, dass Brady gegen keine Regeln verstoßen habe: "Es gibt keine Vorschriften, die es einem Teambesitzer verbieten, während eines Spiels im Coaching-Booth zu sitzen oder ein Headset zu tragen", so NFL-Sprecher Brian McCarthy.

Tom Brady unterliegt gewissen Einschränkungen

Allerdings unterliegt Brady gewissen Einschränkungen: Als Teambesitzer darf er kein Mannschafts-Training oder Produktionstreffen vor Ort besuchen. An den für TV-Produktionen üblichen Meetings mit Spielern und Coaches nimmt er nur remote teil.

Nichtsdestotrotz ließen nach den TV-Bildern von Brady mit Headset Spekulationen über eine aktivere Rolle nicht lange auf sich warten. Raiders-Coach Pete Carroll widersprach aber umgehend: "Tom plant mit uns keine Spielzüge. Unsere Gespräche sind locker, unstrukturiert. Er respektiert seine Rolle und will keinen Einfluss nehmen."

Tom Brady soll sich mit OC Chip Kelly regelmäßig austauschen

Trotzdem bleibt Brady ein gefragter Ansprechpartner im Klub: General Manager John Spytek lobte bereits im April Bradys Einschätzungen in Kaderfragen als "unbezahlbar". Auch Offensiv Coordinator Chip Kelly spricht laut "ESPN" zwei- bis dreimal wöchentlich mit ihm, was Carroll jedoch relativierte: "Wir tauschen uns aus, aber der Bericht ist übertrieben."

Brady wird kommende Woche das Spiel der Dallas Cowboys und Chicago Bears für "FOX" kommentieren. Der Gegner der Raiders in der Woche darauf? Die Chicago Bears. Die Diskussionen werden dementsprechend vorerst nicht so schnell verhallen.

