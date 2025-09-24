Tom Brady: 75 Millionen für Auftritt bei Flag-Football-Turnier in Saudi-Arabien? GOAT reagiert

Wie viel Geld bekommt Tom Brady für seinen Auftritt bei einem Flag-Football-Turnier in Saudi-Arabien? Im kommenden Frühjahr steigt in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad das Fanatics Flag Football Classic. Mit dabei ist dann auch Quarterback-Legende Tom Brady, der sein Football-Comeback geben wird. Dies kündigte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger bereits an.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Nun hat sich Brady auch zu der Frage geäußert, was er für seinen Auftritt bekommt. In der Sendung "Wake Up Barstool" hatte "Barstool Sports"-Gründer Dave Portnoy zuvor erklärt, er habe aus Quellen erfahren, Brady würde sage und schreibe 75 Millionen Euro einstreichen. Die Antwort von Brady auf diese Behauptung fiel in der Folge eindeutig aus.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Ziehen wir einfach Zahlen aus dem Hut und vermelden sie", formulierte er bei "X". Und weiter: "Wenn wir schon Breaking News verbreiten: Elvis tritt in der Halbzeitpause auf, und Babe Ruth wird den Fans Autogramme geben. Außerdem habe ich gehört, dass Dave lieber Pizza mit weichem Boden mag. Wen interessieren schon Fakten?"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen