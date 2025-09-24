Football
Tom Brady: 75 Millionen für Auftritt bei Flag-Football-Turnier in Saudi-Arabien? GOAT reagiert
Wie viel Geld bekommt Tom Brady für seinen Auftritt bei einem Flag-Football-Turnier in Saudi-Arabien?
Im kommenden Frühjahr steigt in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad das Fanatics Flag Football Classic. Mit dabei ist dann auch Quarterback-Legende Tom Brady, der sein Football-Comeback geben wird. Dies kündigte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger bereits an.
Nun hat sich Brady auch zu der Frage geäußert, was er für seinen Auftritt bekommt. In der Sendung "Wake Up Barstool" hatte "Barstool Sports"-Gründer Dave Portnoy zuvor erklärt, er habe aus Quellen erfahren, Brady würde sage und schreibe 75 Millionen Euro einstreichen.
Die Antwort von Brady auf diese Behauptung fiel in der Folge eindeutig aus.
Externer Inhalt
"Ziehen wir einfach Zahlen aus dem Hut und vermelden sie", formulierte er bei "X". Und weiter: "Wenn wir schon Breaking News verbreiten: Elvis tritt in der Halbzeitpause auf, und Babe Ruth wird den Fans Autogramme geben. Außerdem habe ich gehört, dass Dave lieber Pizza mit weichem Boden mag. Wen interessieren schon Fakten?"
Externer Inhalt
Summen für Teilnahme völlig unklar
Nur fünf Minuten später reagierte Portnoy. "Das ist die Zahl, die mir genannt wurde. Es sei hiermit festgehalten, dass wir Sie eingeladen haben, zu Wake Up Barstool zu kommen, um darüber zu diskutieren. Die Tür steht Ihnen jederzeit offen."
In einem weiteren Beitrag fügte er an: "Wäre das übrigens nicht ein Kompliment für Tom Brady? Niemand würde 75 Millionen ablehnen. Was glauben wir, wie hoch die tatsächliche Zahl dann ist?"
Offizielle Informationen, wie viel Brady oder die unzähligen anderen Stars bekommen, gibt es bislang nicht.