Zum Auftakt des 13. NFL-Spieltags feiern die Dallas Cowboys den nächsten Sieg. Die Partie gegen die Seattle Seahawks entwickelt sich dabei zum Shootout.

Punktereicher Auftakt in den 13. Spieltag der NFL-Saison! Im Thursday Night Game setzten sich die Dallas Cowboys mit 41:35 gegen die Seattle Seahawks durch.

Die Partie im AT&T Stadium in Dallas entwickelte sich dabei zu einem wahren Shootout. Beide Teams punkteten jeweils in allen vier Vierteln, mehrmals wechselte die Führung hin und her.

Dass am Ende die Hausherren die Oberhand behielten, lag am starken Schlussspurt von America's Teams. Noch zu Beginn des letzten Viertels hatten die Gäste aus Seattle mit 35:27 in Führung gelegen, dann zündeten die Cowboys den Turbo und brachten neben zwei Field Goals zudem einen Touchdown samt Two-Point-Conversion auf das Scoreboard.

Bei den Gastgebern zeigte sich in Sachen Scoring eine große Vielfalt, so sorgten mit CeeDee Lamb, Brandin Cooks, Tony Pollard und Jake Ferguson vier verschiedene Spieler für Touchdowns. Zudem leistete Kicker Brandon Aubrey mit unter anderem vier Field Goals starke Dienste.