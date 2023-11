Anzeige

Die New Orleans Saints können in einer schwachen NFC South noch problemlos die Playoffs erreichen. Und doch bietet die aktuelle Richtung der Franchise nur wenig Grund für Optimismus. Fakt ist: Die Saints befinden sich in einem hausgemachten Teufelskreis. Ein Kommentar.

Als General Manager Mickey Loomis vor einigen Jahren anfing, den Cap Space bei der Kadergestaltung seiner New Orleans Saints derart auszuquetschen, dass so ziemlich jeder Star-Spieler eine üppige Verlängerung erhalten konnte, überschlugen sich die Fans, Verantwortlichen und Medien mit Lobeshymnen.

Schnell war die Rede von "Loomis dem Magier". Die Saints, so schien es, hätten eine Lücke im Regelwerk entdeckt. Einige erboste Fans (auffällig oft jene der 31 anderen Teams) witterten gar eine Wettbewerbsverzerrung.

Und nun, einige Jahre später, entwickelt sich die auf Rosen gebettete Herangehensweise zu einem immer mächtiger werdenden Dorn im Auge der Saints, der aktuell zumindest noch ein wenig vom sportlichen Erfolg kaschiert wird.