Dan Campbell (Detroit Lions)

Gerüchte um Dan Campbell! Wie "CBS" berichtet, soll Texas A&M über "Hintertüren" ausgelotet haben, ob der Head Coach der Lions Interesse an der Nachfolge von Jimbo Fisher hätte. Allerdings soll Campbell klargemacht haben, dass er weiterhin in Detroit bleiben möchte. Der 47-Jährige kennt das College gut, war von 1995 bis 1998 selbst dort Schüler. © Icon Sportswire