Warum sind am Samstag drei NFL-Spiele?

AFC Divisional Round: #1 Baltimore Ravens

Den haben sich in Woche 14 nämlich die Ravens (10-3) geschnappt, die als einzige Mannschaft aus der AFC bislang eine zweistellige Zahl an Siegen eingefahren haben und sich unlängst spektakulär in der Overtime gegen die Rams durchsetzten (37:31). Bleibt es dabei, haben Lamar Jackson und Co. eine Bye Week zum Auftakt der Playoffs und zudem Heimrecht. © 2023 Getty Images