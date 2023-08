Der Kickoff zur neuen Saison erfolgt am 2. September ab 17:45 Uhr.

Zusätzlich zeigt ran Football im Anschluss eine weitere Partie im Livestream auf ran.de und in der ran-App.

Neben der ELF überträgt ran Football wie in der Vorsaison die besten Football-Talente und kommenden NFL-Stars auf ProSieben MAXX und ran.de.

American Football live bei ran! Die Übertragungen vom College Football auf ProSieben MAXX gehen 2023 bereits in die vierte Saison ...

21:30 Uhr Boise State Broncos at Washington Huskies live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

17:45 Uhr: Northern Illinois Huskies at Boston College Eagles live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

2. Spieltag - Sa., 9. September

17:45 Uhr: Utah Utes at Baylor Bears live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

21:30 Uhr Texas A&M Aggies at Miami Hurricanes live auf Joyn, ran.de und in der ran-App