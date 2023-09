Washington Commanders: FedExField erhält Upgrades in Millionenhöhe

Running Back: Austin Ekeler

Obwohl er nicht mehr in seinem Rookie-Vertrag ist, verdient Ekeler gerade einmal rund sechs Millionen US Dollar in der kommenden Saison. Selbst auf der verhältnismäßig schlecht bezahlten Position ist das eine eher geringe Bezahlung dafür, dass sich Ekeler in den letzten Jahren zu einem der Top -Running Backs gemausert hat. © Icon Sportswire