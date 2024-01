Wild Card Round: Green Bay Packers deklassieren Dallas Cowboys

Die Green Bay Packers haben für die erste große Überraschung in den NFL Playoffs gesorgt. In der Wild Card Round schlug das Team von Head Coach Matt LaFleur die favorisierten Dallas Cowboys mit 48:32.

In der Offensive überragte Quarterback Jordan Love. Der Youngster brachte 16 seiner 21 Pässe für 272 Yards und drei Touchdowns an. Immer wieder stellte er seine Improvisationsfähigkeiten und seine Wurfgenauigkeit unter Beweis. Auch Head Coach LaFleur überzeugte. Seine schematischen Kniffe erwischten die Cowboys-Defense einige Male auf dem falschen Fuß. Love steckte keinen einzigen Sack ein.

Der Routinier fand insgesamt mit 41 seiner 60 Pässe eine Anspielstation und konnte so 403 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns erzielen. Einen Großteil dieser auf dem Papier starken Zahlen warf der QB allerdings zu einem Zeitpunkt als das Spiel bereits lange entscheiden war. Zudem unterliefen Prescott zwei Interceptions, darunter ein Pick Six durch Darnell Savage.

Die Offensive der Cowboys fand derweil lange Zeit nur wenige Antworten gegen eine giftige Packers-Defense. Prescott beendete zum ersten Mal in seiner Karriere ein erstes Viertel mit null Passing Yards. In der zweiten Halbzeit schusterten die Cowboys einige gute Drives zusammen.

Die Zukunft des Trainerstabs der Cowboys scheint ungewiss. Defensive Coordinator Dan Quinn steht bei einigen Franchises als potenzieller Head Coach auf dem Zettel, auch der Stuhl von McCarthy soll wackeln.

In zwei der letzten drei Spielzeiten scheiterten die Cowboys in der Wild Card Round, 2022 in der Divisional Round. Zu wenig für die hohen Erwartungen in Dallas?