Anzeige

Baseball-Star Shohei Ohtani schreibt Geschichte: Der dreimalige All-Star der MLB wird den höchstdotierten Vertrag in der Geschichte der Liga unterschreiben.

Von Chris Lugert

Die finanziellen Dimensionen in der Major League Baseball werden massiv verschoben. Superstar Shohei Ohtani, zweimaliger und amtierender MVP der US-Liga, wechselt von den Los Angeles Angels zum Stadtrivalen Los Angeles Dodgers und wird dort den höchstdotierten Vertrag in der Ligageschichte unterschreiben.

Wie sein Agent Nez Balelo mitteilte, erhält der 29 Jahre alte Ohtani einen Zehnjahresvertrag mit dem unglaublichen Gesamtvolumen von 700 Millionen Dollar. Sowohl die Gesamtsumme als auch das durchschnittliche Jahresgehalt in Höhe von 70 Millionen Dollar sind einsamer Rekord.

Im Jahr 2019 hatte Mike Trout einen Zwölfjahresvertrag mit der bisherigen absoluten Rekordsumme von 426,5 Millionen Dollar unterschrieben. In Sachen Jahresgehalt lagen bislang Justin Verlander und Max Scherzer mit jeweils 43,3 Millionen Dollar an der Spitze.

Ohtani ist der erste Spieler in der Geschichte, der mehrfach einstimmig zum MVP gewählt wurde. Der Japaner war 2018 aus seiner Heimat in die USA gekommen und lief fortan für die Angels auf. In den vergangenen drei Saisons wurde er stets in das All-Star-Team gewählt, und das gleich auf zwei Positionen - als Designated Hitter sowie als Pitcher.

Nach der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei den Angels ausgelaufen, Ohtani wurde zum Free Agent. Auf Instagram bestätigte er seinen Wechsel zu den Dodgers bereits. Auch die Chicago Cubs, Toronto Blue Jays, New York Yankees und San Francisco Giants sollen am Wettbieten um den Topstar beteiligt gewesen sein.